22:12, Вчера

Стреляли особыми пулями: в МВД озвучили новые детали покушения на Шефира В ведомстве развеяли "инсинуации вокруг того, что это фейковое покушение"

Пули, которыми расстреляли автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, могли быть ввезены в Украину контрабандой.

Об этом рассказал в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" первый заместитель главы МВД Евгений Енин.

"Сегодня мы столкнулись с беспрецедентным по наглости целым рядом преступлений особо тяжкого характера. Начнем с первого. Силами Нацполиции вместе со смежными спецслужбами, в частности, СБУ проведен невероятный объем работы. Мы были первыми на месте происшествия, мы первыми оказали медицинскую помощь пострадавшему. Должен отдать большое уважение мужеству и стойкости (водителя Шефира - ред.). Несмотря на тяжелое ранение он показал непосредственно место, где было совершено покушение. Это позволило нам в течение короткого времени установить точную траекторию стрельбы и непосредственно место, с которого стрелок осуществлял нападение на автомобиль, который снизил скорость в связи с крутым поворотом. Присутствие его на месте преступления было необходимо, чтобы установить место нападения", - сообщил он.

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Енин рассказал, что из тела потерпевшего извлекли две пули:

"Это калибр 7,62. Это специфические патроны. Такие патроны ранее не производились на территории Украины и не применялись на территории Украины. Производство - Венгрия. Мы пытаемся установить временные рамки их ввоза в Украину. Мы не исключаем контрабандное попадание этих пуль в Украину. 12 пуль поразили автомобиль. Две пули извлекли из раненого. Все пули пронзили автомобиль как банку - это никакой не бронированный автомобиль".

На вопрос, почему окна машины не повреждены, заместитель главы МВД сказал:

"Мы видим пораженные места, которые показывают, что если бы в машине был полный экипаж, то вероятность поражения была бы достаточно высокой. Автомобиль двигался. Мы уже подтвердили факт, что стрельба происходила не очередью, а одиночными выстрелами. К счастью, у водителя сработал инстинкт самосохранения, водитель прибавил газу, и это, скорее всего, и спасло жизнь всем участникам этого события. Я бы прекратил попытки инсинуаций вокруг того, что это фейковое покушение. что хотели напугать. Мы говорим на сегодняшний день о жизни и здоровье двух человек, один из которых относится к ближайшему кругу президента".

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Напомним, 22 сентября возле села Лесники Киево-Святошинского района стреляли по автомобилю первого помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. Ранен водитель, Сергей Шефир не пострадал.

Глава МВД Денис Монастырский считает, что стрельба по автомобилю Сергея Шефира - это покушение на убийство, а не попытка запугать.

"Хочу подчеркнуть, что целью данного нападения было не напугать, а именно убить первого помощника президента Украины. По автомобилю было осуществлено более десяти выстрелов, более 11 входных отверстий пока зафиксировано. Только что прооперирован водитель, его жизни ничего не угрожает", - сказал Монастырский.

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что пока следствием рассматривается три версии произошедшего.

"На данный момент, с учетом полученных предварительных данных, рассматриваем три основные версии совершенного преступления - в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране. Также рассматривается версия с участием спецслужб иностранных государств", - заявил он.