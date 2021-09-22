20:10, Сегодня

Комаровский о вакцинации учителей: нужно убеждать, а не заставлять Принудительная вакцинация встретит отпор людей, считает доктор

В Украине от коронавируса нужно вакцинировать всех учителей, однако им надо объяснять необходимость такого шага, а не заставлять.

Такое мнение высказал в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" доктор Евгений Комаровский.

"Считаю ли я, что учителя должны быть вакцинированы? Конечно, да. Если бы это зависело от меня, я бы постарался максимально работать с этим контингентом людей. Работа с возражениями – это ключ любого дискуссионного вопроса. Власть пытается продвигать позицию, которая встречает отпор людей. Все возражения можно сгруппировать, это максимум 15 пунктов "почему я не хочу вакцинироваться". По каждому пункту можно дать людям понятный ответ. Если человек хочет услышать правду, он услышит, если нет – не судьба", - заявил врач.

Читайте также: Убежден, что прививаться надо - Комаровский высказался об антивакцинаторах

Как отметил Комаровский, с точки зрения прав человека, людей нельзя заставить вакцинироваться.

"Есть календарь вакцинации, в нем перечень обязательных прививок для детей. Дети, не имеющие вакцинации, могут быть не допущены к общеобразовательной школе. Не хочешь – платишь из своего кармана за школу, где непривитые. А у учителя нет выбора, у госслужащего нет выбора. Он ходит на работу, вдруг ему говорят: ты должен привиться…" – сказал он.

Читайте также: Вакцинация помогает не всем: врач сказал, кто лучше всех защищен от коронавируса

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании Кабмина 22 сентября предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для учителей и чиновников. Министр заявил, что обязательная профилактическая вакцинация предусмотрена действующим законодательством, и отметил, что такой шаг не является нарушением прав человека.

Ранее в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" доктор Евгений Комаровский заявил, что Всемирная организация здравоохранения не рекомендует проводить вакцинацию третьей дозой от коронавируса COVID-19, поскольку во многих странах проблемы с обеспечением даже одной дозой:

"По логике, по опыту Израиля, США, Великобритании создается убежденность в том, что третья доза реально работает и значительно повышает уровень антител. Но на сегодня Всемирная организация здравоохранения говорит: третью дозу не надо. Почему она так говорит? Потому что считается аморальным прививать третью дозу, когда в мире куча стран, где люди и по одной не получили".

Ранее Комаровский в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что в Украине вакцинация от коронавируса будет выполнена только на 50% из-за антивакцинальных настроений.