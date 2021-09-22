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Около половины украинцев уже имеют антитела к COVID-19 – Комаровский "Власть должна задуматься над поощрением пенсионеров, чтобы они шли на вакцинацию", – сказал медэксперт

В Украине карантин действует только на бумаге, в действительности людям постоянно надо напоминать о методах противоэпидемической защиты. Закрытее школ на период эпидемии – не выход, к тому же в Украине как минимум треть населения уже имеет антитела к COVID-19. Об этом в программе "Хард с Влащенко" в эфире телеканала "Украина 24" сообщил доктор Евгений Комаровский.

Комаровский отметил, что в мире есть так называемый шведский вариант прохождения эпидемии коронавируса, когда можно практически все, европейский вариант, когда нельзя ничего, и украинский вариант, "когда по закону ничего нельзя, но на самом деле все можно".

"У нас как минимум 40-45 процентов населения Украины, по-видимому, имеет уже антитела, плюс вакцинация 10 млн человек, плюс, если мы будем продолжать вакцинацию, в конце концов точно через полгода — год придем к тому, что у каждого гражданина будут антитела. Поэтому сейчас надо не угробить экономику, не угробить детей без образования, не потерять то, что есть – врачей, учителей… Надо просто вкладывать деньги в помощь", — отметил медик.

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Комаровский также напомнил, что в Украине возрастная категория от 70 лет активно не принимает участие в кампании по вакцинации. По его данным, людей, возраст которых от 20 до 35 лет, на сегодня в Украине привито намного больше. Комаровский считает, что пенсионеров следует поощрять идти на вакцинацию материально. Например, выделяя "вознаграждение" в размере пяти тысяч гривен, если пенсионер получит обе дозы вакцины от коронавируса.

Кроме того, Евгений Комаровский заявил о необходимости вакцинации от коронавируса. По его словам, тяжесть перенесения последствий коронавируса пациентом, который ранее привился, будет отличаться от течения болезни у невакцинированного человека. По словам врача, риск заболеть тяжело у вакцинированного составляет около 3 процентов.

"Когда человеку говорят – ты встретишься с вирусом, и у тебя есть риск длительного COVID-19, который будет длиться минимум полгода, ты будешь сходить с ума, у тебя риск примерно 30%. А если ты привьешься, то риск будет только 3%. Человек на уровне логики и здравого смысла казалось бы должен согласиться, но говорит – я все равно не хочу", — сказал Евгений Комаровский.

Напомним, с 23 сентября в Украине будет установлен желтый уровень эпидемической опасности из-за роста заболеваемости коронавирусом COVID-19. По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, количество новых заражений каждый день неумолимо растет.

"Решение правильное. У нас, к сожалению, за последние две недели количество заболевших COVID-19 выросло более чем на 60%. Загрузка коек 33% сейчас, загрузка коек с кислородом - 29%. Это показатели, которые соответствуют желтой зоне карантина. Правительство за неделю, как это требовало постановление Верховной Рады, предупредило, что будет вводиться желтая зона карантина. Оно ее ввело, послезавтра вся страна в желтой зоне", — отметил нардеп.