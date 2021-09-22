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Убежден, что прививаться надо - Комаровский высказался об антивакцинаторах Доктор объяснил, как прививка снижает риск осложнений после коронавируса

Доктор Евгений Комаровский в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" заявил о необходимости всем украинцам вакцинироваться от коронавируса COVID-19.

"Когда человеку говорят – ты встретишься с вирусом, и у тебя есть риск длительного COVID-19, который будет длиться минимум полгода, ты будешь сходить с ума, у тебя риск примерно 30%. А если ты привьешься, то риск будет только 3%. Человек на уровне логики и здравого смысла, казалось бы, должен согласиться, но говорит – я все равно не хочу", - сказал Евгений Комаровский.

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Доктор провел параллели с другими жизненными ситуациями:

"Я не хочу пристегиваться ремнем безопасности, это мое личное дело. Я не хочу вешать на своей частной автозаправке огнетушитель. Не хочу, отцепитесь от меня. Я не хочу мыть руки после туалета, это моя личная дизентерия".

Он отметил, что человек, заболевший коронавирусом, рискует "заразить свою пожилую соседку, своих пожилых родителей".

"Я действительно глубоко убежден в том, что прививаться надо", - подчеркнул Комаровский.

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Ранее в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" доктор Евгений Комаровский заявил, что Всемирная организация здравоохранения не рекомендует проводить вакцинацию третьей дозой от коронавируса COVID-19, поскольку во многих странах проблемы с обеспечением даже одной дозой:

"По логике, по опыту Израиля, США, Великобритании создается убежденность в том, что третья доза реально работает и значительно повышает уровень антител. Но на сегодня Всемирная организация здравоохранения говорит: третью дозу не надо. Почему она так говорит? Потому что считается аморальным прививать третью дозу, когда в мире куча стран, где люди и по одной не получили".

Ранее Комаровский в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что в Украине вакцинация от коронавируса будет выполнена только на 50% из-за антивакцинальных настроений.