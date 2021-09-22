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Детей нужно учить толерантности и морали, а не обычаям неандертальцев – Комаровский "В XXI веке все иначе, но все еще есть некоторые базовые знания", – доктор о современном образовании

Сегодня детей необходимо учить морали и толерантности и как можно меньше давать смотреть телевизор. Об этом в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" рассказал доктор Евгений Комаровский.

Медик обратил внимание на то, что сегодня ребенок, если включает телевизор, видит кадры с насилием и проявлением лжи. По мнению Комаровского, образование в XXI веке должно иметь базовые принципы, которые будут исходить из критериев морали. И сегодня важно детям рассказывать не только про обычаи неандертальцев, но и о принципах чести и достоинства современного человека.

"Раньше читалась (молитва – ред.) "Отче наш" - вы должны ее выучить, знать, как буквы называются, и арифметику, и ты уже образованный человек, иди, работай. В XXI веке все несколько иначе, но есть некоторые базовые знания".

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Комаровский обратил внимание на то, что дети, наблюдая за тем, что происходит вокруг, видят, что люди в основном стремятся к получению власти над другими людьми, к обогащению и деньгам, чтобы получить возможности реализации своих желаний.

"Дети, если они, не дай Бог, подходят к телевизору, видят, что добиться успеха и получить власть над людьми можно нетяжелым трудом, а тем, что ты будешь врать, воровать, унижать других людей, распускать руки… Я хочу, чтобы детей научили морали, что нельзя обижать слабых, что надо помогать. Что люди отличаются от животных тем, что они свои проблемы решают на уровне интеллекта, что XXI век - это век толерантности", — сказал Комаровский.

Напомним, Министерство финансов 15 сентября представило проект госбюджета-2022. В нем на безопасность и оборону запланировали почти 320 млрд грн, на образование - 172 млрд грн, на медицину - почти 194 млрд, на социальную защиту - 320 млрд, на Пенсионный фонд - 531 млрд грн, на дороги - 79 млрд грн, на погашение госдолга - 393 млрд грн.

По словам советника президента по экономическим вопросам Олега Устенко, в проекте государственного бюджета на 2022 год расходы на образование, а также медицину, безопасность и Пенсионный фонд не снизятся.

"Точно стоит ожидать, что все макроэкономические параметры, заложенные в проект госбюджета на следующий год, будут сохранены — уровень инфляции, уровень экономического роста, дефицит госбюджета. Такие же постоянные значения с точки зрения затрат — расходы на сектор безопасности и обороны - 5,9% ВВП, будет сохранен процент, который отправляется на образование, ПФУ, медицинскую сферу. Все другое может частично корректироваться", — заявил советник президента.