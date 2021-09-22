18:55, Сегодня

"Возможно задержание по горячим следам": генерал СБУ о расстреле авто Шефира Также Василий Вовк усомнился в версии главы МВД

Виновных в покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира могут задержать по горячим следам, но на это понадобится несколько дней, а не часов.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" экс-руководитель Главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк.

"По горячим следам - ​​это не значит час-два-три. Это зависит от того, где, когда, при каких обстоятельствах какое именно преступление совершено. По горячим следам может быть несколько часов, может быть несколько дней. Поэтому не будем давать оценку, что сегодня уменьшаются возможности задержать преступников, или потенциальных преступников, или тех, кто совершил покушение, или организаторов, или заказчиков преступления. Через несколько дней будет более понятно, тогда будем говорить об этом", - сказал он.

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По мнению Вовка, "через несколько часов мы можем получить информацию о том, что задержаны лица, совершившие это преступление".

"Если мы этого не получим, будем ждать еще два дня. А потом будем делать выводы, основным из которых будет, конечно, то, что времени уже нет раскрыть преступников по горячим следам. Поэтому давайте спокойно проводить эффективное и объективное расследование", - сказал экс-руководитель Главного следственного управления СБУ.

Также Вовк не согласился с министром внутренних дел Денисом Монастырским, "который говорит, что это было очевидное покушение на то, чтобы убить Сергея Шефира".

"Не имеет права глава МВД так говорить, потому что не задержан не то что исполнитель, а также соисполнитель этого преступления. Мы не знаем, какой был умысел у этих людей. А если взять трассологию, траекторию полета пуль, то не видно, чтобы целились в туловище или в голову", - сказал он.

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Напомним, 22 сентября возле села Лесники Киево-Святошинского района стреляли по автомобилю первого помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. Ранен водитель, Сергей Шефир не пострадал.

Глава МВД Денис Монастырский считает, что стрельба по автомобилю Сергея Шефира - это покушение на убийство, а не попытка запугать.

"Хочу подчеркнуть, что целью данного нападения было не напугать, а именно убить первого помощника президента Украины. По автомобилю было осуществлено более десяти выстрелов, более 11 входных отверстий пока зафиксировано. Только что прооперирован водитель, его жизни ничего не угрожает", - сказал Монастырский.

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что пока следствием рассматривается три версии произошедшего.

"На данный момент, с учетом полученных предварительных данных, рассматриваем три основные версии совершенного преступления - в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране. Также рассматривается версия с участием спецслужб иностранных государств", - заявил он.

Эксперт по вопросам госбезопасности, генерал-майор СБУ Василий Вовк допускает, что Шефира хотели запугать. "Такие покушения совершают профессионалы, и если бы было покушение непосредственно на него, была бы другая расстановка в отношении попадания пуль. Возможно, работает мотив запугать первого помощника президента", - сказал Вовк.