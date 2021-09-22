18:34, Вчера

"Быстрый диагноз может быть неправильным": Комаровский о версиях покушения на Шефира Доктор напомнил, чем завершаются громкие дела в Украине

Доктор Евгений Комаровский в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" прокомментировал покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

"Любые события, которые происходят с первыми людьми бизнес-элиты или политической элиты, люди в Украине воспринимают как разборки политического класса, которые никак не могут отразиться на их жизни", - сказал Евгений Комаровский.

Читайте также: Из-за покушения на Шефира будут проверять автомобили обычных граждан - полиция

Комментируя "составляющую безопасности" в Украине, доктор отметил:

"А что, у нас такая есть? Меня другое печалит. Всегда, когда возникали подобные громкие преступления, на неделю-две-три-пять все информационное поле было этим заполнено – угрозами, обещаниями наказать, заверениями, что это дело чести для нас. Причем почти все министры кричали, что для них дело чести раскрыть это преступление. В результате все это постепенно уходит и ни про одно громкое преступление в Украине мы не знаем, заказчиков… Мы не знаем правды… Много непонятного".

Оценивая реакцию президента Владимира Зеленского, который потребовал скорейших результатов расследования, Комаровский заявил:

"Когда главный врач говорит "чтобы мне завтра был диагноз", то очень часто придумывают тот диагноз, который потом оказывается неправильным".

Читайте также: Покушение на Шефира: в МВД оценили шансы на раскрытие

Напомним, 22 сентября возле села Лесники Киево-Святошинского района стреляли по автомобилю первого помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. Ранен водитель, Сергей Шефир не пострадал.

Глава МВД Денис Монастырский считает, что стрельба по автомобилю Сергея Шефира - это покушение на убийство, а не попытка запугать.

"Хочу подчеркнуть, что целью данного нападения было не напугать, а именно убить первого помощника президента Украины. По автомобилю было осуществлено более десяти выстрелов, более 11 входных отверстий пока зафиксировано. Только что прооперирован водитель, его жизни ничего не угрожает", - сказал Монастырский.

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что пока следствием рассматривается три версии произошедшего.

"На данный момент, с учетом полученных предварительных данных, рассматриваем три основные версии совершенного преступления - в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране. Также рассматривается версия с участием спецслужб иностранных государств", - заявил он.

Эксперт по вопросам госбезопасности, генерал-майор СБУ Василий Вовк допускает, что Шефира хотели запугать. "Такие покушения совершают профессионалы, и если бы было покушение непосредственно на него, была бы другая расстановка в отношении попадания пуль. Возможно, работает мотив запугать первого помощника президента", - сказал Вовк.