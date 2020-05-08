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У Украины есть два подхода - глава УГКЦ о праздновании Дня Победы Блаженнейший Святослав Шевчук напомнил украинцам слова Иоанна Павла II

День победы над нацизмом в Украине и всей Европе не должен стать днем ​​пропаганды новой войны.

Об этом в эфире "Украина 24" 8 мая заявил глава Украинской греко-католической церкви блаженнейший Святослав Шевчук. По его словам, для Украины существуют два подхода ко Второй мировой войне.

"Первый подход предложил и был его вдохновителем святой Папа Иоанн Павел II... Это рецепт, как нам лечить сердца и строить мир, лечить раны. Есть другой подход - бередить раны, делать все, чтобы они кровоточили, инструментализировать растравленные раны , чтобы вызвать ненависть, гнев, противостояния, чтобы те раны передавались, как коллективная наследственность от одного поколения к другому. Это другой подход, который дает возможность именно на той боли строить новые империалистические мифы, идеологии, и легитимизировать преступления", - рассказал он.

По словам главы УГКЦ, сегодня не все помнят и слышат Папу Иоанна Павла II.

"Нужно победить не в войне, а над войной, победить саму войну. Мне сегодня на сердце лежит все сделать для того, чтобы день, когда мы вспоминаем победу над нацизмом, никто не мог превратить в день пропаганды новой войны", - отметил он.

Ранее историк Кирилл Галушко в эфире канала "Украина 24" рассказывал о том, как по-разному воспринимают годовщину победы во Второй мировой войне в России и Европе.