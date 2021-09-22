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В Украине ударили морозы, но ненадолго: синоптики сообщили, когда будет потепление На горе Поп Иван в Карпатах пошел снег

В Карпатах температура упала до 4 градусов мороза. На горе Поп Иван, высота которой 2 028 метров, идет снег. Об этом сообщается в программе "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

Сентябрьский снегопад в горах значительно ухудшил видимость, сообщают спасатели Черногорского поста. Завтра, 23 сентября, на западе синоптики прогнозируют заморозки. Однако уже ближе к концу недели воздух прогреется.

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Синоптики прогнозируют, что в ближайший уик-энд, 25 и 26 сентября, столбики термометров в Украине местами поднимутся до 15 градусов тепла. Кроме того, должны прекратиться и дожди

Напомним, по прогнозам экологов, из-за глобальных изменений климата Украине грозит подтопление прибрежных зон и беспощадные засухи на юге. При самом худшем сценарии климатических изменений часть ныне оккупированного Крыма через несколько десятилетий уйдет под воду, как и еще полтысячи украинских населенных пунктов. "Если Черное море поднимется на 82 сантиметра, то это уже будут довольно значительные последствия. Это и Затока, и Херсон, и Николаев, и Мариуполь, и Бердянск — они лишь частично, не полностью, но все равно в потенциальной зоне затопления. Одесса — на 17%, а такой город, как Вилково — на 99%", — рассказала эксперт по адаптации к изменению климата Ольга Гусакова.