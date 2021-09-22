15:51, Сегодня

Стрельбу по автомобилю Шефира эксперт назвал предупреждением, а не попыткой убийства "Стрельба выглядит хаотичной. 18 выстрелов и несколько попаданий", - сказал Усатый

Стрельба по автомобилю первого помощника президента Сергея Шефира скорее является покушением на убийство, предупреждением, а не попыткой убийства.

Об этом в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» заявил эксперт-криминалист Григорий Усатый.

«Что сразу привлекает внимание? Многочисленное попадание пуль по двери водителя, соответственно, попадание в водителя. По моему мнению, стрельба выглядит хаотичной. 18 выстрелов и несколько попаданий. Это свидетельствует о том, что здесь либо непрофессионализм, либо, что наиболее вероятно, это выглядит, как предупреждение, как некий месседж. Вопрос - для кого? Для самого помощника президента Шефира или для президента. Президент уже отреагировал. Он сказал, что вызов принимает и будет адекватно реагировать», - отметил эксперт.

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Но, по его словам, если это передали привет первым лицам государства, то здесь может быть две версии.

«Это покушение было в связи с деятельностью первых лиц государства, политическая версия. Или это банальные бизнес-разборки, и покушение из-за бизнес-интересов. Подобные преступления очень тщательно готовятся. И почему я говорю, что это похоже на покушение, сообщение для первых лиц государства. Потому что зачем такие сложности, зачем было выбирать такую ​​траекторию полета пуль через несколько полос движения. Если бы точно хотели убить, то проконтролировали бы этот процесс, имею в виду контрольный выстрел, или выбрали бы другой способ покушения, банально – взрывчатка. Поэтому я говорю, очевидно, здесь был какой-то месседж, сообщение от заказчиков преступления», - заявил Усатый.

Напомним, 22 сентября около села Лесники Киево-Святошинского района стреляли по автомобилю первого помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. По словам источников, в автомобиль выстрелили автоматной очередью, ранен водитель, Сергей Шефир не пострадал.

Глава МВД Денис Монастырский считает, что стрельба по автомобилю Сергея Шефира - это покушение на убийство, а не попытка запугать.

«Хочу подчеркнуть, что целью данного нападения было не напугать, а именно убить первого помощника президента Украины. По автомобилю было осуществлено более десяти выстрелов, более 11 входных отверстий пока зафиксировано. Только что прооперирован водитель, его жизни ничего не угрожает. Еще до того, как поехать в больницу, он успел указать следователям, откуда конкретно осуществлялись выстрелы. Это позволило следователю осуществлять осмотр места происшествия и проводить необходимые следственные действия», - сказал Монастырский.