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Путин пытается перекрутить историю - Яценюк рассказал, как защититься Украине Политик Арсений Яценюк рассказал о том, что Путин пытается использовать историю Второй мировой войны в своих интересах

Президент РФ Владимир Путин хочет переписать историю в своих интересах, заявил экс-премьер-министр Арсений Яценюк во время Киевского форума по безопасности, который транслировался на канале "Украина 24".

"Никто не имеет права переписывать историю, а тем более использовать ее в интересах собственных политических идеологем. Именно Владимир Путин — кстати, его режим является наследником сталинского, — пытается перекрутить историю и использовать одну из наибольших мировых трагедий (Вторую мировую войну — ред.) в собственных узкополитических целях. Кстати, этот самый Путин, который нарушил мировой порядок впервые после Второй мировой войны, когда он незаконно аннексировал украинские территории — Крым, и отправил свои войска в Донецк и Луганск. И те, с кем вместе мы воевали против нацизма, теперь пошли на нас", — сказал он.

Яценюк напомнил, что советская пропаганда умалчивала о масштабах военных потерь и игнорировала участие в войне армий других стран.

Также он заявил, что, как и во время Второй мировой войны, нужна коалиция, которая будет противостоять общему врагу.

"Сейчас война в Украине должна закончиться. И нам точно так же нужна антидиктаторская коалиция. Она является залогом мира и стабильности в Европе", — отметил он.

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