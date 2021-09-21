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Во Львовской области из-за ужесточения карантина закроют почти 90% школ Причина - низкий процент вакцинации среди учителей

После введения желтой карантинной зоны только 10% из более 1000 школ во Львовской области смогут работать офлайн. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Орест Чемерис.

"В соответствии с положениями постановления Кабмина №1236, учебное заведение при желтом уровне эпидопасности может работать в обычном режиме в случае, если 80% персонала (и педагогов, и вспомогательного персонала) получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. На Львовщине почти 1100 школ, и из них, к сожалению, только чуть более 10% смогут продолжать обучение офлайн", - цитирует Чемериса пресс-служба Львовской ОГА.

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По его словам, в других школах будут "вынужденные каникулы".

Чиновник также добавил, что ежедневно в области увеличивается количество случаев заболевания коронавирусом. Динамика госпитализаций составляет более 65%. Уже больше недели превышен показатель "зеленой" зоны эпидопасности по количеству госпитализаций в неделю - 75%, а иногда и 80%, при предельно допустимом показателе "зеленой" зоны 50%.

В департаменте образования и науки Львовской ОГА сообщили, что на 80% вакцинирован персонал в 165 школах области. Самый высокий процентный показатель необходимого для офлайн-обучения уровня вакцинации работников учебных заведений в Стрыйском районе - 22,3%, Червоноградском - 21,4%, Дрогобычском - 20%, самый низкий - во Львовском, только 2,6%.

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Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила желтый уровень эпидопасности во всех регионах Украины с 23 сентября.

В "желтой зоне" действуют следующие правила: обязательный масочный режим и дистанция в 1,5 м; проведение массовых мероприятий разрешено при условии наличия одного человека на 4 кв. м; заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры не более 50% мест; заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. м.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, ограничения желтой зоны не будут распространяться на те заведения, где персонал и посетители вакцинированы, имеют отрицательный тест или подтверждение недавно перенесенной болезни.