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Полиция раскрыла мошенничество на 34 млн гривен В полиции рассказали, как мошенники пытались присвоить государственные средства

В Киеве полиция разоблачила схему присвоения 34 млн грн, выделенных государством на развитие животноводства. Противоправную деятельность разоблачили оперативники управления стратегических расследований в Киеве Нацполиции совместно с коллегами-правоохранителями, сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, в 2020 году должностные лица нескольких обществ разработали схему присвоения государственных средств. С целью получения дотаций в официальные документы были внесены недостоверные сведения о получении ими импортного оборудования для строительства цеха переработки. При этом на момент подачи документов оборудование не было поставлено в Украину и на предприятие, не поставлена ​​оно до сих пор. Кроме того, в официальные документы внесли расходы, которые в соответствии с действующим законодательством, не подлежат компенсации. По такой схеме должностные лица ряда обществ завладели 34 млн грн государственных средств и нанесли государству ущерб на эту сумму.

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20 сентября оперативники и следователи столичной полиции провели обыски в местах проживания фигурантов и в офисных помещениях предприятий. Они изъяли финансовую документацию и денежные средства на общую сумму более 16 млн грн, которые, вероятно, были получены в результате реализации преступной схемы. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 191, в которой говорится о присвоении имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Ранее в Житомирской области военный выстрелил в 9-летнего мальчика, когда показывал ему, как обращаться с табельным пистолетом. Пуля попала ребенку в спину, повредив внутренние органы.

Раненого мальчика мужчина привез в больницу. Полицейским, которых вызвали медики, военный сначала сказал, что ребенка случайно кто-то подстрелил на реке. Но потом рассказал правду. Его сразу задержали. А в багажнике машины, на которой он приехал, изъяли целый арсенал.