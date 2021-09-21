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Бизнес сможет выбирать, работать при карантине с ограничениями или без - чиновник С 23 сентября в Киеве будет установлена "желтая зона", Олег Рубан рассказал, чего ждать

В Украине Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение поднять уровень эпидемиологической ситуации, связанной с распространением COVID-19, до "желтого" уровня опасности. Это означает, что уже с четверга, 23 сентября, украинскому бизнесу придется выбирать — работать в полном объеме с вакцинированными сотрудниками, или работать с ограничениями, которые скажутся на посещаемости и наполняемости, например, кинотеатров или ТРЦ.

О том, к чему готовится Киев, и чем новый карантин будет отличаться от предыдущих, в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал руководитель столичного управления Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

"Прежде всего город Киев готов к любым сценариям, и начал готовиться еще с июня месяца. И сегодня, если мы получаем информацию относительно решения Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, то через два дня внедряется "желтая зона". Разработаны специальные письма-опросники для всех сфер бизнеса, которые должны соблюдать правила противоэпидемических мер. У бизнеса есть сегодня выбор — либо работать с ограничением, либо вакцинировать людей", — сообщил Олег Рубан.

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"Это прежде всего учебные заведения, гостиницы, ресторанный бизнес, а также учреждения культуры и развлекательные центры. Действовать будут ограничения по квадратным метрам, по посетителям. Но этого всего можно избежать путем проведения вакцинации. Отмечаю, вакцина сегодня есть, нужно только использовать это время и вакцинировать работников", — отметил Олег Рубан.

Он также подчеркнул, что сегодня нужно в первую очередь обратить внимание на учебные заведения, которые посещают дети и подростки. Эта возрастная категория является наиболее подверженной вирусному заболеванию. В связи с этим следует защитить путем вакцинаций именно учебные заведения. Рубан также напомнил, что штамм SARS-CoV-2 "Дельта" является "легкодоступным" и для людей возрастной категории 60+. Таким образом, и для этих людей сегодня вакцинация от COVID-19 должна быть в приоритете.

Напомним, с 23 сентября в Украине будет установлен желтый уровень эпидемической опасности из-за роста заболеваемости коронавирусом COVID-19. Подробности об усилении карантинных ограничений в стране рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. "Решение правильное. У нас, к сожалению, за последние две недели количество заболевших COVID-19 выросло более чем на 60%. Загрузка коек 33% сейчас, загрузка коек с кислородом - 29%. Это показатели, которые соответствуют желтой зоне карантина. Правительство за неделю, как это требовало постановление Верховной Рады, предупредило, что будет вводиться желтая зона карантина. Оно ее ввело, послезавтра вся страна в желтой зоне", — отметил нардеп.