15:08, Сегодня

Важно не транслировать российские фильмы — историк о памяти про войну Историк Владислав Гриневич рассказал, что влияет на мнение людей о праздновании Дня Победы и что важно делать Украине

О том, меняется ли отношению людей к Дню Победы, рассказал историк Владислав Гриневич в эфире канала "Украина 24".

"Недавно был социологический опрос, согласно которому, более 30% считают, что нужно отмечать 9 мая, а более 40% считают что нужно отмечать и 8, и 9 мая. Люди, которые считают праздником только 9 мая, находятся в русско-советском поле. Отношение меняется вместе с государственной политикой, влияют и средства массовой информации", — сказал он.

Эксперт пояснил, что фильмы на военную тематику также очень сильно влияют на видение людьми этих событий.

"Это основной фактор в современном мире, где люди значительно меньше читают и больше смотрят. Очень влияют на восприятие фильмы. Для польской истории, например, было очень важно польское кино, которое создавало польские исторические мифы, и молодые поляки так приобщались к истории (к примеру, фильм "Огнем и мечом"). В Советском Союзе очень активно насаждались мифы про Вторую мировую войну через фильмы. Поэтому Украине очень важно не транслировать российское видение и российские фильмы про войну, а создавать свои", — сказал историк.

Ранее историк Кирилл Галушко рассказывал о том, как по-разному воспринимают годовщину победы во Второй мировой войне в России и Европе.