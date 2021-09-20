22:02, Сегодня

На Киевщине экологи нашли в воде опасное вещество: подробности В селе Перемога в воде нашли повышенное содержание аммония — под подозрение попала местная ферма

В поселке Перемога на Киевщине экологи-активисты не рекомендуют употреблять воду из местных колодцев. Как оказалось, с некоторых пор в воде в несколько раз повысилось содержания аммония, который часто встречается в удобрениях, в агрохимикатах, в отходах животноводства. Об этом говорится в сюжете в программе "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24".

Жители поселка, где качество воды существенно изменилось, говорят, что вначале у них в колодцах исчезла вода. После того, как крестьяне пробурили несколько более глубоких скважин, выяснилось, что пить эту воду небезопасно.

Анна Даниляк, эколог и член общественной организации "Экодія", сообщила, что в воде, которая подверглась исследованию, содержание аммония в разы превышает норму. По ее словам, попадание данного химического радикала в воду могло произойти, в том числе, и из-за разложения органики. Экологи уверены, что само собой в подземных водах это химическое соединение появиться не могло.

Выяснилось, что рядом с Перемогой появилась промышленная животноводческая ферма. Экологи говорят, что этот объект является главным "подозреваемым" в загрязнении воды. Местные жители говорят, что часто со стороны фермы ветер доносит зловоние. Также, по словам крестьян, после появления фермы в селе пропала вода и началась засуха.

По словам сотрудника охраны фермы, на территории объекта есть несколько артезианских скважин.

"Вот то, что стоит? Одна и вторая. То артезианские скважины они пробили, мы оттуда черпаем воду и свиньи пьют", - сообщил журналисту "Украина 24" охранник.

Читайте также: Эколог предупредила об огромных изменениях климата в Украине: времени осталось в обрез

В Госгеонедрах на запрос "Сегодня" о том законны ли у свинофермы артезианские скважины, и каков их объем, пока не ответили. Не идут на контакт и свиноводы. Доступ к ферме преграждают два шлагбаума и один пропускной пункт. К журналистам никто из администрации фермы выйти, чтобы ответить на вопросы, не захотел.

Экологи говорят о загрязнении аммонием чистых подземных вод, которые являются стратегическими запасами общегосударственного значения. В Министерстве по защите окружающей среды, по словам народного депутата восьмого созыва, правозащитника и эксперта по экологическим вопросам Андрея Помазанова, на контроль ситуацию не взяли.

"Министр Абрамовский, как министр защиты окружающей среды — он обязан был, имея информацию, что исчезла вода, а та, что есть на глубине 70 метров — она не пригодна к пользованию, взять на личный контроль", — сказал эксперт.

В министерстве говорят, что местные жители должны бы сами следить за нарушения свиноводов и заявлять на них.

"Если жители обратятся в Министерство, понятно, что мы инициируем это перед Госэкоинспекцией. Так же жители могут напрямую обратиться к госэкоинспекции", — сказал заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Александр Краснолуцкий.

Стоит отметить, что о том, к кому обращаться для решения вопроса с прекращением загрязнения воды, местные жители не знали. В данный момент, некоторые из них продолжают использовать воду, в которой "зашкаливает" количество аммония.

Аммоний – это химическое вещество, образующееся в результате взаимодействия атомов азота и водорода (формула – NH4). Вещество активно использующееся в различных сферах деятельности человека. Сфера применения этого вещества чрезвычайно широка – от производства строительных материалов до пищевой промышленности. Также он используется при производстве стали, в качестве удобрения в сельском хозяйстве, как лекарственный препарат, обладающий диуретическим действием, в медицине.

Ранее сообщалось, что украинцы обеспокоены загрязнением воздуха и водоемов в стране. За последние годы люди не чувствуют позитивных изменений в экологическом положении. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus Research. В частности, экологические проблемы, которые население городов наблюдает чаще всего — это загрязнение рек, озер (64%), загрязнение воздуха (60%) и стихийные свалки (55%). К тому же, именно эти проблемы респонденты чаще всего называли такими, которые волнуют их больше всего — загрязнение воздуха (24%), стихийные свалки (21%), загрязнение рек, озер (20%).

Кроме того, проблема с водой может стать для юга Украины глобальной уже в обозримом будущем. Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" украинский ученый, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий. По его словам, климат менялся всю историю нашей планеты, но он никогда не менялся с такой скоростью. "В Украине есть такая замечательная экзотическая местность, называется Олешковские пески — маленький фрагмент пустыни в Херсонской области. Там любят гонять на джипах, там даже верблюдов завели для туристов. Пока это маленький клочок, это очень прикольно, это экзотика. А проблема в том, что это образование не является естественным. На месте этих Олешковских песков были плодородные черноземы, типичная украинская степь... Буквально за несколько десятилетий из-за неправильного распахивания и высыхания там образовалась такая пустыня. Мы сейчас стоим перед угрозой и собственно перспективой масштабирования Олешковских песков на весь юг Украины. Все то, что является степной зоной, через 30 лет может быть следующими Олешковскими песками", — заявил ученый.