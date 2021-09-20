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На Донбассе двух детей нашли мертвыми в сундуке: озвучены подробности трагедии Полиция проверяет все версии инцидента

В Донецкой области в пгт Никольское двоих детей из неблагополучной семьи нашли мертвыми запертыми в сундуке.

Как сообщается в эфире программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24", трагедия произошла, когда родители уехали работать - собирать в поле картошку, а сына и дочь оставили дома одних. Они вернулись только вечером и забили тревогу - детей дома не нашли. Несколько часов брата и сестру искали всем селом, и нашли дома. Полицейские, когда проверяли дом, увидели бездыханных детей в сундуке.

"Правоохранители опросили соседей и жителей села. Проверили заброшенные и нежилые дома, недострои, водоемы и лесополосы... Уже во время осмотра дома детей нашли в старом сундуке без признаков жизни", - рассказала пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Донецкой области Александра Гаврилко.

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Соседи рассказали, что дети часто оставались дома одни. Также говорят, что родители пьянствовали. Из-за ненадлежащего ухода за детьми семья состояла на учете социальных служб.

"Ездят, допустим, на поле, на картофель. Вот они там зарабатывают, дети одни дома, беспризорные... Детки сами там гуляли, закрылся сундук... Такие раньше были у бабушек и дедушек.. Там такой крючок, и он закрылся, они не могли оттуда выбраться", - говорит соседка Светлана Сивоконь.

Сосед Игорь Шевченко рассказал, что семья живет в доме недавно, он достался им в наследство от бабушки и дедушки.

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Известно, что отец детей имеет судимость за убийство. В настоящее время полиция не исключает, что родители могут быть причастны к смерти малышей.

"Полиция рассматривает все версии, относительно гибели брата и сестры. Предварительная правовая квалификация "Умышленное убийство", - отметила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Предварительно, причиной гибели стала асфиксия - брат с сестрой задохнулись в сундуке. В том, что родители могли совершить такое со своими детьми, соседи не верят. Однако не на камеру рассказывают, что несколько раз видели старшую дочь с синяками.

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