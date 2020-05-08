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Второй этап медреформы: в "Слуге народа" рассказали, что нужно изменить Глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий объяснил, как нужно считать стоимость медицинских услуг

Что необходимо изменить в ходе второго этапа медицинской реформы, рассказал глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире канала "Украина 24".

"Нужно изменить подход подсчета стоимости медицинской услуги. Это же не реформа ради реформы, у нее есть цель. Эта цель — улучшение качества предоставления медицинских услуг гражданам Украины. А как мы можем предоставить качественную помощь, если НСЗУ просчитала пакет стоматологических услуг стоимостью 49 гривень? Или 75 гривень вызов скорой помощи", — сказал он.

По словам Радуцкого, необходимо правильно просчитывать стоимость тех или иных услуг в сфере медицины.

"Никто не говорит, что принцип оплаты услуги это плохо, эти постулаты никто не меняет. Но мы должны прийти к перерасчету стоимости услуги, чтобы она покрывала все затраты, повышенную зарплату врачей, материалы, лекарства. И если государство говорит, что мы оплачиваем полностью инфаркт миокарда, то это должно быть правильно посчитано", — сказал он.

До того времени, когда будет все просчитано и учтено, то есть в переходный период, финансирование медицины будет не ниже, чем в 2019 году, добавил Радуцкий.

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