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Умер школьник, переживший клиническую смерть на уроке Врачи говорили о положительной динамике

В Запорожье умер школьник, переживший клиническую смерть на уроке в начале сентября. Об этом сообщается в программе "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

Еще несколько дней назад врачи уверяли, что у пациента положительная динамика. Надеялись, что подросток пойдет на поправку. Планировали ставить кардиостимулятор.

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14-летнему Ивану стало плохо прямо среди урока. 8-классник потерял сознание, и учителя и персонал школы сумели реанимировать его и живым передали скорой. 2 недели парень провел в больнице. И накануне его сердце окончательно остановилось.

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