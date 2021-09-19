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Миллиард деревьев за три года: чиновник раскрыл детали "Большой лесной стройки" В Гослесагентстве уверяют, что инициатива вполне реальная

"Большая лесная стройка" в Украине, в рамках которой планируется за три года высадить миллиард деревьев, является сложной, но абсолютно реальной задачей.

Такое мнение высказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Юрий Болоховец.

"Эта инициатива сложная, но она абсолютно реальна. В Украине есть 10 млн гектаров лесов. Гослесагентство работает на 7,6 млн гектаров лесов. Остальные - это другие пользователи: коммунальные, военные, научные. Только Гослесагентство высаживает за год 200 млн новых деревьев. Если к этой акции присоединятся все остальные пользователи и просто каждый сознательный гражданин, я считаю, что это абсолютно по силам. Потому что те критические и негативные изменения климата, которые мы уже чувствуем - пыльные бури, расширение пустынь, наибольшая распаханность земель в Украине среди стран Европы - это нужно останавливать не только президенту и лесникам, это касается непосредственно каждого, кто планирует жить и создавать условия для будущих поколений", - заявил Болоховец.

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Напомним, что в Украине взялись восстанавливать леса. Кампания Большой лесной стройки начнется в октябре. За три года планируют высадить в Украине более 1 млрд деревьев, а за следующие 10 - создать 1 млн гектаров новых лесов. Для этого, по расчетам Гослесагентства, необходимо около 6 млрд грн. Высаживать деревья будут, в частности, на пожарищах и других не покрытых лесом участках.

Президент Владимир Зеленский 7 июня подписал соответствующий указ о старте экологического проекта "Зеленая страна", направленный на увеличение площади лесов в Украине.

В 2020 году по всей Украине высадили 180 млн молодых деревьев, передает "Укринформ".