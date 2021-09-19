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Карантин в Украине могут усилить в ближайшее время - эксперт Минздрава Желтый уровень эпидопасности будет распространяться на всю страну

Украина в ближайшее время может перейти в желтую зону карантина из-за роста темпов распространения коронавируса.

Об этом сообщил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" ведущий эксперт Минздрава по борьбе с COVID-19 Сергей Дубров.

"Кабмин с 13 сентября подписал постановление, вводящее новые карантинные ограничения в зависимости от цвета страны. Сегодня вся страна является зеленой. В ближайшее время, скорее всего, страна будет желтой. И желтый уровень эпидопасности распространяется на всю страну. Далее - оранжевый или красный в зависимости от количества случаев в том или ином регионе, и с соответствующими ограничениями. И очень правильным, как мне кажется, является смягчение карантина для вакцинированных лиц", - рассказал Дубров.

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В то же время, эксперт Минздрава отметил, что темпы распространения коронавируса зависят от самих украинцев:

"Многое зависит от нас с вами. Достаточно неплохие результаты иммунизации за последние месяцы показывают, что скорость роста количества новых случаев меньше, чем во время предыдущей волны".

Ранее иммунолог Борис Донской в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что динамика заболеваемости коронавирусом растет, и Украине следует готовиться к "желтой зоне" карантинных ограничений.

"К "желтой зоне" уже стоит готовиться. Вы сами видите цифры роста, динамика неприятная. Неудивительно, что через три дня будет 5 тыс. (больных COVID-19 в день - ред.), а еще через пять дней уже будет под 10 тыс. Поэтому готовиться. Если мы начнем сейчас вводить определенные ограничительные меры, то мы сможем сделать эту кривую, которая стремительно растет, более плавной", - сказал врач.

Отметим, что зонирование, предусмотренное адаптивным карантином, предполагает, что "желтая зона" вводится одновременно по всей стране, а не в отдельных регионах, как это было ранее. Вся страна может перейти в "желтую зону", даже если ситуация ухудшится до "красного уровня" только в одной области. В "желтой зоне" действуют следующие правила: обязательный масочный режим и дистанция в 1,5 м; проведение массовых мероприятий разрешено при условии наличия одного человека на 4 кв. м; заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры не более 50% мест; заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. м.