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Мэров хотят наказывать за нарушения карантина: в МОЗ сообщили детали Главный санврач Виктор Ляшко рассказал, как будет переформатирована санитарно-эпидемиологическая служба с учетом эпидемии коронавируса

Какой должна быть Санэпидемслужба и система санитарно-эпидемических мер в Украине, рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24".

"Есть варианты, какой должна быть Санэпидслужба. Восстанавливать Службу такой, какой она была — это один из этапов, но мы общаемся с большим количеством эпидемиологов, которые работают и на местах. И все говорят, что восстановление в той (бывшей - ред.) модели уже не является насущной необходимостью", — сказал он.

Ляшко отметил, что сейчас надо переформатироваться с учетом тех уроков, которые принесла эпидемия коронавируса.

"Все хотят, чтобы появились центры по контролю за заболеваемостью с определенными функциями, когда на период такого карантина были бы немножко жестче полномочия, когда главный государственный санврач определенной территории мог бы принимать меры, которые бы реально приводили к ощутимому результату. Плюс мы еще хотим запустить методику расчета стоимости за причиненный вред здоровью. Если, например, мэр не внедряет ограничительные противоэпидемические мероприятия, то последствия, которые оно потом приносит для потери здоровья или временной нетрудоспособности человека, должны просчитаться в финансовом эквиваленте и компенсироваться. Не только государство должно компенсировать чьи огрехи при внедрении хозяйственной деятельности и нарушении эпидемических норм", — рассказал он.

Виктор Ляшко также рассказывал, что в Украине запущены процессы клинических исследований лекарств от коронавируса, но без подтвержденных результатов исследований и назначения врача никакие лекарства принимать нельзя.

Напомним, Кабинет министров принял решение о ликвидации Государственной санитарно-эпидемиологической службы в мае 2017 года. Ее присоединили к Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. В конце февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины обратился к Кабмину с требованием возобновить деятельность Санэпидемслужбы, в том же месяце замминистра здравоохранения был назначен на должность главного санитарно-эпидемиологического врача.