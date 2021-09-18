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Утонули в канализации: под Кривым Рогом погибли трое коммунальщиков Детали трагедии выясняются, открыто уголовное производство

В Днепропетровской области в поселке Радушное под Кривым Рогом погибли трое сотрудников "Кривбассводоканала".

Как сообщается в сюжете программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24", тела нашли в канализационном колодце на глубине 6 м. Предварительная причина – их затянуло в помпу. Детали трагедии выясняются.

Открыто уголовное производство из-за смерти трех коммунальщиков.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области сообщили, что утром 18 сентября в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на территории предприятия трое мужчин упали в горизонтальный отстойник и не отвечают.

Чрезвычайники с помощью лестницы спустились на дно отстойника и с помощью веревки подняли тела трех погибших мужчин 1962, 1982 и 1978 годов рождения.