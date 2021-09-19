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Проведение Олимпийских игр в Украине зависит от четырех вещей – экс-министр Затраты на проведение Олимпиады сопоставимы с годовыми расходами госбюджета Украины

Проведение в Украине Олимпийских игр зависит от иностранных инвестиций, опыта организации больших соревнований, очередности проведения Олимпиад, а также внутриполитической ситуации в стране.

Об этом в эфире программы "Сегодня Утро Выходной" на телеканале "Украина 24" рассказал экс-министр молодежи и спорта Игорь Жданов, оценивая идею власти насчет Олимпиады в Украине.

"Мы подавали заявку, в 2014 году ее отозвали. На это решение влияют четыре вещи: деньги и инвестиции, опыт проведения больших соревнований, очередь на проведение таких соревнований, ситуация в Украине, связанная с агрессией России. Первое – деньги и инвестиции. Проведение олимпиад – очень затратная вещь. Например, на проведение зимней Олимпиады в Сочи Россия потратила около 50 млрд долларов. Насколько я знаю, в Рио было потрачено примерно 15 млрд долларов", - рассказал экс-министр.

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Как подчеркнул Жданов, эти суммы сопоставимы с расходами государственного бюджета Украины на следующий год.

"Скажу честно, последние олимпиады не удивляют нас блестящими прибылями, тем более что нужно привлекать частные инвестиции. Потом встает вопрос, что делать с построенными объектами - многие объекты потом просто сносятся. Это большая комплексная социально-экономическая проблема, которую нужно решать с учетом нашей социально-экономической ситуации. Во время своей каденции я дал поручение создать совместную группу, мы начали оценивать. У нас нет трамплинов, нормальных горнолыжных трасс, только достраивается биатлонная трасса, нет трасс для санок, бобслея и так далее. Нужно строить современные ледовые стадионы для проведения хоккейных матчей, фигурного катания", - отметил он.

Экс-глава Минмолодежи добавил, что "второй вопрос – это опыт, третий – очередь".

"Проведение летних олимпиад уже забито до 2032 года, если сейчас подавать на летние Олимпийские игры, то это 2036 год. По зимним – Пекин 2022 год, 2026 год – Кортина д’Ампеццио и Милан, Италия", - сказал он.

Жданов отметил, что Украине нужно принимать юношеские Олимпийские игры – "их мы способны провести".

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Напомним, президент Владимир Зеленский 11 сентября заявил о намерении провести Олимпийские игры в Украине.

"Большая мечта - это Олимпиада в Украине. И я очень в это верю. Я уверен, что наша великая держава заслуживает стать хозяйкой Олимпийских игр", - цитирует его слова пресс-служба президента.

Ранее министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил в эфире телеканала "Украина 24", что Украина хочет провести Олимпийские игры в 2030 или 2032 году.

"Через 10 лет в Украине многое может измениться. Мы уверены, что изменится. Мы будем развиваться, Украина вернется к нормальной жизни. Поэтому у нас есть такая амбициозная цель — провести в Украине Олимпийские игры. Когда-то в 2004-2005 году, когда был президентом Федерации футбола Григорий Суркис и он привел в Украину Евро-2012, тоже многие не верили, что в Украине может состояться такой спортивный форум. Но он прошел, причем на высоком уровне. Поэтому сейчас у нас есть такая высокая цель", — сказал он.