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"Железный купол" на данном этапе Украине не нужен – эксперт "Надо показать боевикам с той стороны, что не стоит стрелять в сторону украинских бойцов", - израильский военный

Украина получит на вооружение современную систему по противоракетной обороне "Железный купол". Система производится в Израиле, где ее успешно используют при защите стратегических объектов и городов. Однако профессионалы считают, что в данный момент такая система Украине не нужна. Об этом сообщил в программе "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" подполковник запаса армии Израиля Арие Зайден.

Израильский военный эксперт считает, что "купол" не сможет защитить украинские объекты от вооружения, которое используют боевики "ДНР" и "ЛНР".

"Железный купол", на мой взгляд, на данном этапе Украине не нужен. Я наблюдаю, какое вооружение используют боевики "Л/ДНР" - артиллерия, минометы. "Железный купол" полностью недееспособен против такого оружия. "Хамас" также атакует Израиль минометным огнем – "Железный купол" не видит его. Есть другие локационные системы, которые могут помочь, они Украине нужны. Но, думаю, что украинские инженеры могут изготовить их сами, и они будут стоить в разы дешевле", — отметил Арие Зайден.

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По словам эксперта, Украина должна давать отпор боевикам в ОРДЛО иными способами. Обстрелы расположений ВСУ со стороны оккупированных территорий Арие Зайден назвал терроризмом.

"Надо показать боевикам с той стороны, что не стоит стрелять в сторону украинских бойцов. Когда я вижу, что ведется обстрел с территории "Л/ДНР" по украинским гражданам, я уверен, что могу назвать это терроризмом. Не вижу никакой разницы между действиями "Хамаса" или "Хезболлы" и действиями боевиков "Л/ДНР", - сказал он.

Как сообщало издание Politico, "Железный купол" армии США может быть отправлен в Украину. Отмечается, что с момента вступления в должность администрация Джозефа Байдена продолжала поставки оружия и учебных материалов украинским военным, в том числе оборудования на сумму 275 миллионов долларов.

Тактическая система ПРО "Железный купол" предназначена для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полёта от 4 до 70 километров. Система была разработана израильской компанией Rafael. Каждая батарея может защищать территорию площадью 150 квадратных километров.

В свою очередь, советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович считает, что система будет полезна Украине. По его словам, одна такая система сможет защитить населенный пункт среднего размера.

"Первое, нам его ("Железный купол" - ред.) еще не предоставляют. Конгресс США сделал запрос в Минобороны США о предоставлении, соответствующий законопроект внес один из конгрессменов. Второе, система "Железный купол" создана в Израиле. Она прикрывает район площадью 150 квадратных километров, согласно официальным данным. Система на девяносто процентов перехватывает все ракеты, которые выпускаются туда. Основное назначение — перехват управляемых тактических ракет. Она (система — ред.) может прикрыть район 15 на 10 квадратных километров. Это или город средней величины, или объекты критической инфраструктуры, или район, который занимают войска. Например, она способна прикрыть Мариуполь", — сообщил Арестович.