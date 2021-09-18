11:08, Сегодня

Часть Украины через 30 лет станет пустыней - ученый об изменениях климата Евгений Дикий объяснил угрозу на примере Олешковских песков

Из-за изменений климата в Украине в ближайшие десятилетия юг страны может превратиться в сплошную пустыню, уникальные плодородные черноземы будут утрачены.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" украинский ученый, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий. По его словам, климат менялся всю историю нашей планеты, но он никогда не менялся с такой скоростью.

"В Украине есть такая замечательная экзотическая местность, называется Олешковские пески - маленький фрагмент пустыни в Херсонской области. Там любят гонять на джипах, там даже верблюдов завели для туристов. Пока это маленький клочок, это очень прикольно, это экзотика. А проблема в том, что это образование не является естественным. На месте этих Олешковских песков были плодородные черноземы, типичная украинская степь... Буквально за несколько десятилетий из-за неправильного распахивания и высыхания там образовалась такая пустыня. Мы сейчас стоим перед угрозой и собственно перспективой масштабирования Олешковских песков на весь юг Украины. Все то, что является степной зоной, через 30 лет может быть следующими Олешковскими песками", - заявил ученый.

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Дикий заметил, что на юге всегда было засушливо - "всегда количество осадков было на грани того, что нужно для сельскохозяйственных земель, а теперь эта граница очень сильно сдвигается".

"Там было засушливо, а становится еще в разы засушливее. Кроме того, очень усиливается выветривание... Воды становится меньше, она высыхает, и почва подвергается гораздо более сильной, чем раньше, ветровой нагрузке... Сейчас наши черноземы поднимаются ветрами и выносятся. Скорость этого процесса такова, что мы их реально можем потерять за 20 лет, если ничего с этим не делать", - сказал он.

Ученый добавил, что поднятие уровня мирового океана и возможные подтопления Украины - это далекая перспектива.

"А вот опустынивание в двух его проявлениях, то есть уменьшение количества воды и выветривание почв, это перспектива ближайших 10-20 лет. Это то, с чем надо бороться уже", - подчеркнул он.

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Напомним, по прогнозам экологов, из-за глобальных изменений климата Украине грозит подтопление прибрежных зон и беспощадные засухи на юге. При наихудшем сценарии климатических изменений часть ныне оккупированного Крыма за несколько десятилетий уйдет под воду, как и еще полтысячи украинских населенных пунктов.

"Если Черное море поднимется на 82 сантиметра, то это уже будут довольно значительные последствия. Это и Затока, и Херсон, и Николаев, и Мариуполь, и Бердянск - они лишь частично, не полностью, но все равно в потенциальной зоне затопления. Одесса - на 17%, а такой город, как Вилково - на 99%", - рассказала эксперт по адаптации к изменению климата Ольга Гусакова.