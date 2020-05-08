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Лекарства от коронавируса: в МОЗ рассказали, что и как можно принимать Замглавы МОЗ Виктор Ляшко рассказал об исследованиях лекарств против коронавируса и о том, как и когда их можно использовать

О том, какие лекарства используются против коронавируса и как их нужно принимать, рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24".

"В Украине запущены процессы клинических исследований. Есть лекарства, которые зарегистрированы в нашем экспертном центре МЗ именно на клинические исследования. Они касаются иммуноглобулинов, мы говорим о плазме, о препаратах, которые уменьшают летальность, то есть увеличивают выживаемость больного коронавирусной болезнью. Мы про эти лекарства сейчас не можем говорить, потому что некоторые лекарства зарегистрированы как лекарственные средства, но пока не доказали свою клиническую эффективность против коронавирусной болезни", — сказал он.

Ляшко подчеркнул, что без протоколов и рекомендаций врача нельзя принимать никаких лекарств.

"Как показывает наша практика: как только называешь какое-то действующее вещество и говоришь, что его исследуют — выметают все из аптеки, и это может только навредить. Поэтому я бы призвал всех довериться профессионалам, которые проводят клинические исследования. И только после проведения этих исследований и внесения в протоколы — только тогда по рекомендациям врачей употреблять как профилактические, так и препараты с лечебными свойствами. Без протоколов и рекомендаций врача не надо предпринимать никаких средств. Это касается антибиотиков, в частности", — подчеркнул он.