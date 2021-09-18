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Украинцы считают, что мир не признает выборы в Госдуму России - опрос Более половины украинцев знают, что голосование будет проходить в оккупированном Крыму и на Донбассе

Большинство украинцев убеждены, что мировое сообщество не признает выборы в Госдуму России из-за того, что в голосовании примут участие жители оккупированных украинских территорий. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus Research.

53% жителей городов Украины с населением более чем 50 тысяч человек знают о том, что Россия хочет провести голосование на выборах в свою Госдуму среди граждан, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

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60% респондентов считают, что мировое сообщество не признает выборы в Госдуму России, 16% - что признает.

57% опрошенных считают, что мировое сообщество выразит по этому поводу обеспокоенность, 28% - введет санкции, 8% - никак не отреагирует.

Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. Онлайн-панель Gradus показывает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Период проведения опроса: 15 сентября 2021 года. Размер выборки: 1000 респондентов.

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Ранее социологическая компания Gradus Research провела исследование о том, сортируют ли мусор украинцы.