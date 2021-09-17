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В Украине врачи впервые провели уникальную операцию: новые подробности Пациентка после операции чувствует себя хорошо

Первую в Украине трансплантацию костного мозга от неродственного донора провели в Черкассах. 18-летняя Элина Торопенко, которая болела острой лейкемией, получила костный мозг от сверстника из Германии. Ранее такие операции делали только в иностранных госпиталях, а в этом году государство уже потратило на пересадки за рубежом почти 300 млн грн. Теперь эти деньги останутся в Украине.

Пациентка в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" рассказала, что после операции чувствует себя хорошо.

"Я знаю, что это мой единственный выход, и я хочу жить полноценной здоровой жизнью", - заявила Торопенко.

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Уникальную операцию прокомментировал министр здравоохранения Виктор Ляшко:

"Это инвестиции в дальнейшее развитие нашей системы здравоохранения. Золотые руки у наших врачей, которые могут творить чудеса".

Как объяснил директор ГУ "Украинский центр трансплант-координации" Минздрава Украины Дмитрий Коваль, операция является беспрецедентной потому, что до сих пор взрослым людям такие трансплантации просто не выполнялись в Украине.

"Они были вынуждены ехать за границу, а государство как правило платило деньги за такое лечение, причем средства огромные. Сумы начинались от 100 тыс. долларов, иногда бывало 230-250 тыс. долларов. Поэтому средства налогоплательщиков Украины выводились за рубеж, а сегодня они могут работать на развитие украинских больниц. Кроме того, украинцы должны получать медицинскую помощь именно в Украине, поскольку специалисты есть, возможности есть. Нужно было только обеспечить механизмы, которые дают такую ​​возможность, и обеспечить финансирование такого метода лечения", - рассказал Коваль.

Ранее врач-кардиохирург Борис Тодуров в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что децентрализация медицинской отрасли в Украине привела к катастрофическим последствиям.

"У Финляндии был опыт децентрализации медицины. Это была катастрофа. Уже через два года они открутили все обратно, потому что местные власти занимаются своими местечковыми проблемами, они не видят глобально потребности всей страны, у них, как правило, нет бюджетов, чтобы выстраивать стратегию медицины на 5-10 лет. У нас децентрализация, к сожалению, привела к таким же катастрофическим последствиям", - сказал Тодуров.

Тодуров также рассказал, что в украинской медицине не работает принцип "деньги идут за пациентом", поэтому больницы не хотят принимать тяжелых больных.