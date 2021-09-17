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На Сумщине в лесополосе нашли труп ребенка, полиция задержала его отца Маленького Алексея из детского садика забрал его отец, однако домой ребенок так и не вернулся

В Сумской области произошло убийство четырехлетнего малыша. Ребенок стал жертвой зверства собственного отца. Мужчина надел мальчику пакет на голову, завязал руки и задушил. Почему отец решил разделаться с сыном, сообщается в сюжете программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24".

Убийство ребенка произошло в Глухове, что находится под Сумами. Маленького Алексея отец забрал из детского садика, но домой так и не привел. Малыша искали всю ночь. Уже на следующее утро полиция задержала горе-родителя. Мужчина сознался в преступлении.

О пропаже сына в полицию сообщила мать. Правоохранители немедленно организовали поиски ребенка. В детском садике, куда четырехлетний Алексей ходил больше года, сообщили, что мальчика привозил и забирал папа.

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Элла Гурец, директор садика, куда ходил мальчик, сообщила, что папа ни у кого из сотрудников детского учреждения никаких подозрений не вызывал. В тот злосчастный день Алексея, как всегда, пришел забирать его отец. Мальчик обрадовался, когда увидел его, подбежал и обнял, вспоминает Элла Гурец. Мужчина посадил ребенка на велосипед, и они уехали. Как оказалось, папа отвез мальчика не домой, а на окраину города, где и убил.

Отца ребенка нашли только утром в лесополосе за Глуховым. Рядом с ним лежал труп ребенка с пакетом на голове и завязанными руками. В сюжете сообщается, что ребенок умирал в страшных муках. Как выяснилось, отец таким образом решил малышу отомстить, а расправу над мальчиком задумал давно. Мужчина объяснил правоохранителям, что якобы решил убить сына за то, что тот чуть не разбил голову младшему брату.

В семье, где рос Алексей, было четверо детей. Двое, от первого брака, были уже взрослыми. По словам соседки, мальчик и девочка учились в техникуме. Самому младшему ребенку — всего год. Мама не работала, поскольку находилась в декрете по уходу за сыном. Не работал и отец, он получал денежные выплаты по инвалидности.

Соседи говорят, что мужчина мог иметь психическое расстройство, но агрессию никогда не проявлял. Впрочем, имеет ли мужчина психические отклонения, установит полиция. В данный момент он помещен в СИЗО. Если врачи признают его вменяемым, он может получить пожизненный тюремный срок.

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Еще один горе-отец пытался взорвать гранату в квартире, где находились его дети. Инцидент произошел в Херсонской области. Мужчина держал в заложниках не только детей, но и свою жену. Известно, что отец семейства неоднократно поднимал руку на супругу. Поэтому по предписанию полиции он не имел права даже общаться с ней в течение 10 дней. Однако срок мужчина не выдержал. Он втайне влез в квартиру и угрожал взорвать гранату. О жуткой семейной драме – в сюжете программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24".

Также сообщалось, что в Кировоградской области в селе Кетрисановка исчезла 16-летняя девушка. Спустя трое суток ее нашли мертвой в заброшенном колодце. Об этом говорится в сюжете программы "Сегодня Новости" на канале "Украина 24". "Виктория Макаренко исчезла из дома поздно вечером 14 августа при загадочных обстоятельствах. Около 23:00 девушка с младшей сводной сестрой легла спать на диване, а около 2:00 родственники выяснили, что в доме Виктории нет. Об этом во время поисков рассказал отец Виктории", — передает корреспондент "Украина 24" с места происшествия.