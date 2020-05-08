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Коронавирус в Украине: Ляшко рассказал о еще одной опасной инфекции Главный санврач Виктор Ляшко рассказал, как облегчить вспышку коронавируса, которая может случиться осенью

Обычный грипп очень осложняет ситуацию с заболеваемостью коронавирусом, поэтому нужно вовремя вакцинироваться. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24".

"Сейчас нет вакцины от коронавирусной болезни, но есть вакцина от гриппа. Что мы можем сделать? Провакцинироваться от гриппа. Потому что когда придет осень, когда начинается сезонный рост заболеваемости гриппом, мы хоть исключим коинфекцию. Когда грипп сочетается с коронавирусом, то это гораздо более тяжелое течение заболеваемости", — сказал он.

Ляшко подчеркнул, что это поможет медицинской системе страны выдержать нагрузки.

"Этим мы уменьшим количество больных в инфекционных больницах, отделениях интенсивной терапии. Это будет наше социальное влияние на то, чтобы страна справлялась", — сказал он.