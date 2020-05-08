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Массовые тесты на коронавирус вредны - Ляшко объяснил причину Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко высказался о массовом тестировании на COVID-19 и нагрузке на экономику

Почему не нужно массовое тестирование на COVID-19, рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24".

"Массовое тестирование бессимптомных больных, которые не были в контакте, оно ничего не покажет, а может запустить только обманчивое чувство безопасности. Протестировался и пошел, но это не значит, что ты не можешь инфицироваться. Также 42 млн тестов вы не будете делать в день, потому что никакая экономика ни одного государства этого не выдержит", — сказал он.

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Напомним, Ляшко рассказывал, что когда в начале карантина закрывали парки и делали опрыскивания дорог — это был вопрос влияния не столько на эпидемиологический, сколько на психологический процесс.