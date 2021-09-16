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Китайский CoronaVac будут выпускать в Украине уже в следующем году - иммунолог Также специалист спрогнозировал скорое окончание пандемии

Производство вакцин от коронавируса в Украине может быть запущено в следующем году. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" заявил иммунолог Андрей Волянский.

Он отметил, что в Харькове почти готов к запуску завод концерна "Лекхим".

"Нужно разделять государственную и частную инициативы. Инициатива концерна "Лекхим", он уже практически построил в Харькове завод – на сегодня это разлив, а в будущем возможно и производство коронавирусных вакцин и вакцин от гриппа. Это абсолютно реально. Не знаю всех деталей, но знаю, что уже строительство завода и его оборудование на финальной стадии. Предполагаю, что в следующем году будут выпускаться коронавирусные вакцины и, возможно, противогриппозные вакцины", - сказал врач.

Волянский рассказал, что на заводе будут разливать и впоследствии производить китайскую вакцину CoronaVac.

"Первый этап будет разлив, речь идет о китайской вакцине CoronaVac. Уже украинцы ее хорошо знают, привыкли к ней, у нее хороший профиль безопасности и эффективности. Что касается государственных инициатив, что мы слышим время от времени, что Украина создала вакцину - речь идет пока только о прототипах, вакцина еще далеко впереди", - сказал Волянский.

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Также он считает, что пандемия на стадии завершения.

"Я информированный оптимист и считаю, что пандемия вот-вот завершится, хотя еще одна волна в Украине будет, она уже разворачивается, но конец пандемии не за горами. Но вот надо ли будет в будущем вакцинировать от коронавируса? Скорее всего, как и гриппозные вакцины, мы будем включать и коронавирусный компонент в регулярные сезонные вакцины", - сказал Волянский.

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Ранее председатель комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО, академик Сергей Комиссаренко рассказал, что на данный момент производство украинской вакцины возможно только на базе Национальной академии наук, и в случае создания новой структуры необходимо будет привлекать в нее ученых-специалистов. "Это очень важное дело, но важно, чтобы оно было правильно организовано. Когда речь идет о создании наукоемкого продукта, он должен быть создан именно учеными. Министерство здравоохранения и другие структуры должны выступать социальными заказчиками, но научные продукты должны создавать ученые. И, к сожалению, единственный сейчас центр, где все это может создаваться, - это Национальная академия наук, ученые академии могут создавать те же самые вакцины, тест-системы", - сказал Комиссаренко.