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Украина может принять афганских беженцев, но при финансовой помощи ЕС – "слуга народа" Ирина Верещук привела в пример небольшую Австрию, где разместилось 44 тыс. афганцев

Поток беженцев из Афганистана в связи с приходом у власти радикального движения "Талибан" может коснуться и Украины. В эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24", народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала, что Украина способна содержать беженцев, но нужно просить момощи у Европейского союза.

"Будет неправдой говорить, что европейские страны в свое время не принимали афганских беженцев. В маленькой Австрии получило огласку громкое заявление канцлера Себастьяна Курца о том, что он против того, чтобы афганские беженцы наводнили Австрию. Но мы не обсуждаем то, что 44 тыс. афганских беженцев в маленькой Австрии поместилось. И каждому из них Австрия дала приют, деньги и возможность ассимилироваться. Когда мы говорим о нашей 40-миллионной стране, действительно проблемы с внутренне перемещенными лицами есть, мы говорим о 2-3 тыс. афганских беженцев, способны ли мы их содержать, можем ли позволить себе им помочь как людям? Да, можем, из наших гуманистических соображений, так как мы хотим, чтобы и нам помогали. Мы должны найти возможность и получить помощь от Европейского союза, трастовых фондов", — заявила Верещук.

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Ранее пресс-служба Госдепартамента США сообщила, что в числе стран, готовых у себя разместить беженцев из Афганистана, оказалась и Украина. По словам представителя Госдепа Неда Прайса, Украина оказалась в числе 14 стран, готовых помочь афганцам. "Албания, Канада, Катар, Колумбия, Коста-Рика, Косово, Северная Македония, Мексика, Польша, Руанда, Украина, Уганда, Чили и Канада сделали предложения в отношении помощи по переселению афганцев, находящихся в зоне риска. Мы глубоко ценим поддержку, которую они предложили, и мы гордимся тем, что сотрудничаем с ними в нашей общей поддержке афганского народа", — заявил Прайс.

Однако в Украине есть и противники такой идеи. Так, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Украина должна тратить бюджетные средства не на содержание беженцев из Афганистана, а на поддержку собственных граждан. Такое мнение он высказал в эфире программы "Народ против" на канале "Украина 24". "Я думаю, что в первую очередь надо протянуть руку помощи как минимум двум миллионам людей из Донецка и Луганска, которые без жилья, без работы, и их ребенок не может попасть в детский сад. Что касается беженцев — есть программы в Евросоюзе. Посмотрите, Турция — она получает миллиарды долларов, потому что она сдерживает поток беженцев из Африки, посмотрите на другие страны. Поэтому когда нам рассказывают, что мы из государственного бюджета должны полмиллиарда гривен потратить на афганских беженцев - я категорически против", — заявил политик.