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На границе обстрелян белорусский пограничный знак - подробности от ГПСУ Андрей Демченко сообщил о результатах встречи с белорусской стороной: Украину не обвиняют

В Беларуси заявили об обстреле пограничного знака на участке Пинского пограничного отряда. В Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что пограничники заставы "Сварынь" обнаружили повреждения пограничного столба и щитка с изображением Государственного герба, которые были оставлены дробью от охотничьего оружия. О ситуации в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24", рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Во-первых, хочу заявить, что о повреждении пограничного знака сообщили белорусской стороне именно украинские пограничники. Они обнаружили повреждения несколько дней назад. После информирования белорусской стороны также произошло информирование сотрудников полиции, поскольку характер повреждения пограничного знака свидетельствует о возможном применении охотничьего оружия. В то же время знак расположен в таком месте, что подход к нему довольно затруднен. Признаки пребывания там людей не обнаружены", — сообщил Демченко.

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Он отметил, что знак расположен в месте, где проходит речной канал, соединяющий озера, которые находятся на этой территории. По его словам, нельзя исключить, что нарушители смогли повредить знак, проплывая на лодке именно по этому каналу. Демченко отметил, что данный участок представляет собой так называемый "зеленый кордон".

"Собственно, по этой ситуации была проведена с белорусской стороной пограничная встреча. Там были их представители и наши представители, и они находились непосредственно на месте, где обсуждали детали произошедшего. Белорусская сторона на встрече никаких претензий в отношении сотрудников пограничной службы Украины не заявляла и не озвучивала", — отметил Демченко.

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Напомним, пресс-служба Государственного пограничного комитета Республики Беларусь сообщила, что инцидент произошёл 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда. Информация об этом появилась на ведомственном сайте службы в среду, 15 сентября. Согласно сообщению, в данный момент правоохранительные органы изучают все обстоятельства этого происшествия.

Отметим, что Беларусь изменила отношение к Украине и начала рассматривать ее как потенциального противника, чего раньше не было. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский. Комментируя планы по закупке Беларусью российского оружия на миллиард долларов, нардеп сказал: "Каким образом наше внешнее политическое ведомство будет реагировать на право суверенного государства покупать различные виды вооружений? Конечно, с политической точки зрения это четкий сигнал для Украины, что Беларусь уже рассматривает Украину как потенциального противника, чего раньше не было. Но говорить о том, что это тот факт, который требует немедленной реакции, я бы не стал".

Кроме того, журналист Дмитрий Гордон считает, что Россия может рассматривать Беларусь как новый плацдарм для вторжения в Украину. По словам Гордона, не только Крым и Донбасс могут быть путем для наступления российской армии, но и Республика Беларусь.