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Жителей ОРДЛО повезут "голосовать" на электричках - эксперт объяснил цель По мнению политтехнолога Игоря Князева, российская власть хочет получить как можно больше голосов на выборах в Госдуму

Оккупационная власть намерена организовать подвоз жителей ОРДЛО на электричках на территорию России для голосования на выборах в Госдуму 17-19 сентября. В эфире программы "Сегодня Утро" на канале "Украина 24" российский политтехнолог Игорь Князев назвал такие действия элементом гибридной войны и объяснил, что цель российской власти - получить больше голосов.

"Наверное, для того, чтобы действующая власть получила побольше голосов. Понятно же, что эти люди будут голосовать не за партию "Яблоко" или оппозицию. Наверное, таким образом действующая российская власть хочет увеличить свою электоральную поддержку, будучи уверенной, что эти люди будут голосовать за нее", - считает политтехнолог.

Князев отметил, что с помощью раздачи паспортов жителям ОРДЛО Россия всегда может "заступиться за своих граждан", при этом избегая ответственности за содержание территорий.

"Думаю, что это элемент гибридной войны, когда можно не выставлять территориальных флажков, но иметь на этой территории решающее политическое влияние. Можно просто раздать паспорта, и какая разница, чьи там пограничные посты стоят, всегда можно сказать, что "это наши граждане", - сказал Князев.

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Эксперт отметил, что выборы в Госдуму проходят с массой нарушений демократических процедур.

"Все что касается допуска альтернативных, оппозиционных кандидатов – много людей лишены права выдвигать свои кандидатуры на выборах. Фиксируются нарушения в части агитации, допуска к избирательной кампании. То есть все внимание сосредоточено на том, что сами по себе выборы не являются свободными и демократичными. Что касается ситуации с голосованием жителей ОРДЛО, она как-то не занимает большого внимания в общественном пространстве. В России 9 млн новых лишенцев, то есть тех, кто по действующему законодательству не может выдвигать свои кандидатуры из-за участия в нежелательных организациях, из-за того, что переводили донаты структурам Навального и так далее. Не допущены почти все оппозиционные кандидаты, за исключением нескольких человек", - рассказал Князев.

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Как сообщает "РБК-Украина", в период с 17 по 19 сентября оккупанты запустят электрички для оперативного подвоза жителей ОРДЛО на станцию Успенская. Там они будут пересаживаться в автобусы и следовать в Матвеево-Курганский район РФ (Ростовская область). Таким образом пророссийские боевики планируют увеличить количество проголосовавших на выборах в Госдуму РФ.

Экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков считает, что результаты выборов будут сфальсифицированы, однако массовое протестное голосование может создать Кремлю проблемы. "У нас 24 региона из 85 – это так называемые "султанаты", где "Единая Россия" при явке 146% набирает 146%. Они на любых выборах дают власти гарантию 15 млн голосов. 15 млн голосов нарисуют в этих регионах, примерно каждый четвертый голос в других регионах возьмет "Единая Россия", дальше все зависит от явки. Если мы не участвуем, то "Единой России" не нужно фальсифицировать выборы там, где это будет заметно и может привести к протестам. Соответственно, если будет массовое протестное голосование, у власти начнутся проблемы, им нужно будет нагло фальсифицировать, и это точно приведет к протестным настроениям", - объяснил Гудков.