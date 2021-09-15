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В автомобиле в Днепре могли взорваться боеприпасы, которые перевозили - сапер Исходя из личности одного из погибших, сапер сделал предположение, что могла взорваться противопехотная мина

Автомобиль в Днепре, в результате взрыва которого погибли два человека, мог взорваться из-за того, что в нем перевозили боеприпасы. Такое предположение в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" высказал эксперт Ассоциации саперов Украины Руслан Пятковский.

"Мне сейчас тяжело говорить - теракт это или неправильное обращение с взрывоопасными предметами. Могу сказать одно: я еще в 2015 году говорил, что война имеет способность распространяться, как раковая опухоль. Если в 2014 году боеприпасы были доступны непосредственно в зоне боевых действий, то на сегодняшний день мы их находим по всей Украине", - сказал Пятковский.

Эксперт допустил, что в машине могли перевозить боеприпасы и уточнил, что это могла быть противопехотная мина.

"Я не исключаю, что, возможно, что-то перевозили. Характер взрыва говорит о том, что, скорее всего, там была не одна граната. "Сувениры" возят разные, начиная от артиллерийских снарядов, заканчивая переносными ракетными комплексами. Что там конкретно было - пороховой заряд, либо снаряд, либо это действительно было самодельное устройство – должны сказать эксперты. По характерным признакам, исходя из характера человека - бывший АТОшник, занимался с людьми – может быть, это и противопехотная мина", - сказал Пятковский.

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Напомним, в результате взрыва авто в Днепре погибла пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева и бывший участник АТО, волонтер Алексей Кавлак. От автомобиля, который взорвался около 9:00 на ул. Б.Хмельницкого, практически ничего не осталось.

Эксперт по военной контрразведке, полковник СБУ и МВД Михаил Притула считает, что взрыв автомобиля может быть с одинаковой вероятностью как терактом, так и убийством или неосторожным обращением со взрывчатым веществом. "В данном случае это скорее убийство или покушение на убийство, потому что ни у кого никаких требований на определенные действия не поступало на сегодняшний день. Поэтому квалификация как теракт - разве что как запугивание общества. Это реально убийство или несчастный случай", - сказал эксперт.