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Украинцев будут возвращать из-за границы поездами — Ляшко Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, как и для чего в Украине начнет ходить железнодорожный транспорт

Украинцев, которые остались за границей во время карантина, могут возвращать домой железной дорогой, рассказал заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24".

"Мы работаем тесно с Мининфраструктуры. Сейчас есть попытки возвращать граждан на территорию Украины железнодорожным транспортом. Мы там отработаем все модели соблюдения противоэпидемических требований — сколько пассажиров может быть в одном вагоне, например, — для того чтобы внедрять эти меры уже при смягчении карантина", — сказал он.

Ляшко отметил, что сейчас очень важно выполнять все ограничительные меры.

"Сейчас нас успокаивает ситуация, потому что мы вовремя ввели карантин. Преждевременный выход из карантина может свести на нет все то, что мы делали на протяжении этих двух месяцев", — сказал он.