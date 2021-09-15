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Эксперт о взрыве в Днепре: "Теракт - лишь одна из версий" "Это может быть и убийство, и неосторожное обращение со взрывчатыми веществами", - отметил Притула

Взрыв автомобиля в Днепре может быть с одинаковой вероятностью как терактом, так и убийством или неосторожным обращением со взрывчатым веществом.

Об этом в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» заявил эксперт по военной контрразведке, полковник СБУ и МВД Михаил Притула.

«В данном случае это скорее убийство или покушение на убийство, потому что ни у кого никаких требований на определенные действия не поступало на сегодняшний день. Поэтому квалификация как теракт - разве что как запугивание общества. Это реально убийство или несчастный случай. Такое тоже может быть, если человек работал со взрывчаткой и мог везти с собой какое-то вещество», - заявил эксперт.

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«Такие случаи были в Киеве, когда человек вез с собой взрывчатое вещество, взорвалось устройство в машине у человека, который его куда-то вез. Так же и в Днепре, например, в 2007 году, когда была взорвана машина почти на том же месте (где произошел нынешний взрыв - ред.). Говорить о том, что это теракт - я бы сказал, что это одна из версий, которые будет расследовать следствие. Это может быть и убийство, и неосторожное обращение со взрывчатыми веществами. Эти версии одинаково вероятны», - добавил Притула.

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Два человека погибли от мощного взрыва в центре Днепра. Утром взорвался легковой автомобиль на ул. Богдана Хмельницкого. От автомобиля, который взорвался, практически ничего не осталось. Известно о двух погибших. В ГСЧС подтвердили, что погибла пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева. Также сообщается, что второй погибший - бывший участник АТО, волонтер Алексей Кавлак, информация уточняется.