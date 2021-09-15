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Взрыв в Днепре, погибла пресс-секретарь ГСЧС области: подробности В результате взрыва погибла пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева и бывший участник АТО, волонтер Алексей Кавлак

Два человека погибли в результате мощного взрыва в центре Днепра. Утром взорвался легковой автомобиль на ул. Богдана Хмельницкого. Корреспондент телеканала «Украина 24» рассказал подробности с места происшествия.

От автомобиля, который взорвался, практически ничего не осталось. Обгоревший металлический каркас, детали всюду разбросаны. Сейчас вокруг автомобиля много правоохранителей. Никого из местных и журналистов туда не подпускают. Взрыв произошел около 9:00. После этого машина загорелась, около получаса понадобилось спасателям, чтобы потушить пожар. Сразу стало известно о двух погибших. Чудом никто больше не пострадал, поскольку это достаточно оживленный центральный проспект. Взрыв был такой силы, что в окнах соседнего дома выбило стекла.

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Личность одного погибшего установлена ​​- это пресс-секретарь Днепровского областного управления ГСЧС Дарья Гречищева. Это уже подтвердили в ГСЧС. Полиция открыла уголовное производство и предварительно квалифицировала происшествие как теракт.

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Позже стало известно имя второго погибшего, это бывший участник АТО, волонтер Алексей Кавлак. Информация уточняется.