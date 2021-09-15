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Гордон назвал бредовой инициативу о введении в Украине латиницы "Латиница в Украине — это чистая хрень" – Дмитрий Гордон о словах секретаря СНБО

Введение в Украине письменности на латинице не является первоочередной задачей в стране, которую сегодня надо решать.

Об этом в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" сообщил журналист Дмитрий Гордон.

Журналист отметил, что с таким же успехом в Украине можно ввести арабскую или древнегреческую письменность. Гордон обратил внимание, что сегодня нужно поднимать экономику в стране, и только потом обращать внимание на формат письменности.

"Я считаю, что вопросы языка, национальных героев, конфессий и так далее должны быть последними в ряду самых важных вопросов. А какие первые вопросы – экономика. Сначала запустите экономику, чтобы у людей была зарплата минимум 1 тыс. евро в месяц, и тогда сытыми начнем разговаривать и о героях, и о языках, и о вере. Ну, какая латиница… ну это чистая хрень, чтобы не сказать хуже. Какая латиница, о чем мы? Давайте древнегреческий тогда, на арабском давайте… Это что – уровень государства на латиницу еще переходить? Говорить про латиницу – бред собачий", — заявил Гордон.

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Напомним, идея введения в Украине латиницы возникала после заявления секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью "Радіо Свобода". Такое преобразование он назвал "одной из фундаментальных вещей".

"Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей — что нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу", — сказал Данилов, который также является приверженцем идеи изучения английского языка в Украине как обязательного.

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В свою очередь экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко прокомментировал ввод латиницы в Украине. Он отметил, что секретарю СНБО следует обратить внимание на вопросы обороны и безопасности страны, и не беспокоиться об украинском алфавите.

"В первую очередь СНБО должен заниматься обороной и безопасностью. На сегодня вопрос отмены кириллицы, введения латиницы не относится к первоочередным задачам укрепления обороны и безопасности", — сказал он.

Директор Института украинского языка НАН Украины Павел Гриценко в эфире "Украина 24" назвал теоретический перевод Украины на латиницу нонсенсом. Он обратил внимание на длительность использования кириллических символов в украинской письменности. Гриценко отметил, что кириллица активно начала распространяться на нашей территории начиная с Х века.

"Кириллица в Украине существует, по крайней мере, спорадически, то есть частично, с ІХ века. А с Х века началось массовое распространение кириллической книги – а это то, из-за чего утвердилось наше государство. Потому что через кириллическую книгу киевский князь посылал своих губернаторов (теперь так говорят, а тогда говорили — посадники) в разные города", — рассказал Павел Гриценко.