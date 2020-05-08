10:31, Сегодня

Украинцам специально внушали тревогу: в Минздраве объяснили свои шаги с коронавирусом Главный санврач Виктор Ляшко рассказал, зачем украинцев специально пугали эпидемией коронавируса

О том, как власти влияли на украинцев при введении карантина, рассказал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24".

"Почему мы не можем сразу запускать общественный транспорт? Не столько меня беспокоит проблема инфицирования в общественном транспорте, как то, что открывается доступность и начинается миграция населения. Вместо того, чтобы изолироваться, люди, имея доступ к передвижению, без необходимости будут посещать определенные места: на рынки поедут люди пожилого возраста и тому подобное. Поэтому большая миграция приводит к тому, что рушатся все принципы карантина", — пояснил он.

Поэтому, по словам Ляшко, для населения нужно было создать психологическое воздействие, которое бы заставило украинцев бояться заражения.