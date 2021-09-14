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На Днепропетровщине подросток умер после вдыхания газа из баллончика: подробности Врачи отмечают, что такие эксперименты угрожают удушьем и отравлением

Загадочная смерть подростка на Днепропетровщине. Во время прогулки с друзьями 15-летний парень достал баллончик с газом для зажигалок, который приобрел в местном магазине, и вдохнул смесь. В одно мгновение он потерял сознание. Медики скорой, которые прибыли на место, констатировали смерть. Подробнее - в сюжете телеканала «Украина 24».

В полиции говорят: о вдыхании этого газа подростки снимают и распространяют ролики в соцсетях - YouTube и Tik Tok. Врачи же отмечают, что такие эксперименты угрожают удушьем и отравлением. Известно, что погибший парень из благополучной семьи. Жил с матерью, отчимом и младшим братом. Учился в местном горном лицее.

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«Хороший парень, но вел себя достаточно вызывающе. И, возможно, хотел таким образом продемонстрировать свои способности. Полиция направила это вещество на экспертизу, чтобы понимать что это за вещество», - заявила пресс-секретарь управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

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Напомним, девятилетний мальчик утонул в аквапарке в Днепре. Он приехал туда с родителями, но когда плавал в бассейне, мама отлучилась. В этот момент и произошла трагедия.

Девятилетнего мальчика нашел без сознания в воде один из спасателей. Его вытащили из воды и начали реанимировать, подключились медики, но бесполезно. Реанимировать ребенка пытались на протяжении получаса. В итоге медики констатировали смерть.