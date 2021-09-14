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Украинцам нужна мотивация к вакцинации — врач о новой волне COVID-19 По словам ведущего анестезиолога, в Украине не будут принуждать к вакцинации, но задействуют информационные кампании

Украина на пороге новой волны эпидемии COVID-19. В связи с этим информационная кампания, касающаяся мотивации к вакцинации от коронавируса, необходима. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" сообщил эксперт Министерства здравоохранения, ведущий украинский анестезиолог Сергей Дубров.

По его словам, целесообразность прививки от коронавируса уже продемонстрирована в ведущих странах мира, в том числе и в США.

"Преимущественное количество лиц, которые госпитализированы в последние полгода, – это невакцинированные, то же можно сказать и о летальных случаях. В этой волне менее стремительная заболеваемость, но от ее роста все равно никуда не денемся", — сообщил Сергей Дубров.

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Кроме того, он отметил важность информационной кампании, которую хотят в Украине усилить, чтобы привлечь к вакцинации непривитых от COVID-19 украинцев. Дубров полагает, что в данный момент в Украине такая кампания проходит, и Минздрав вместе с правительством в этом направлении сделали все необходимое.

"Вы знаете, сравнивая предыдущую волну и нынешнюю, мы можем отметить менее стремительный рост за неделю или день. Это неплохо с одной стороны, но с другой — мы должны понимать, что никуда не денемся от роста новых случаев ежедневно. Сейчас все, что зависит от Минздрава, от системы здравоохранения и власти, сделано. Вакцинация доступна, ограничительные меры постоянно обновляются в средствах массовой информации. А дальше зависит исключительно от наших граждан. Ее (мотивацию к вакцинации. - ред.) нельзя прекращать. Следует предоставлять данные и продолжать информационную кампанию. Сейчас многое делается со стороны Минздрава и правительства", - подчеркнул медэксперт.

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Отметим, что важность информационных мероприятий по мотивации вакцинирования украинцев подчеркнул на телеканале "Украина 24" и руководитель Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан. Он сказал, что в Киеве активнее всего прививаются сотрудники образовательных учреждений, однако есть предприятия, где люди категорически прививаться не хотят. По его словам, сегодня в отношении вакцинации необходимо проводить все масштабные мероприятия на всех уровнях, начиная от президента и заканчивая медсестрой. "Мы это делаем почти год, наблюдаем с помощью видеокамер за публичными мероприятиями. И ежедневно в Киеве работают 10 мобильных групп, каждая из которых обходит около 15-20 субъектов и проводит разъяснительную работу. Сегодня еще не составляются протоколы о нарушениях, пока проходят консультации, потому что люди после лета забыли, что такое коронавирус, как нужно соблюдать правила. Но с понедельника, когда будет принято решение Кабмина, будут и штрафные санкции, и привлечены к ответственности нарушители", — заявил Рубан.