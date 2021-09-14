16:04, Сегодня

Жителей Донбасса не ждут ни в Москве, ни в Петербурге, их отправят в Сибирь — Фейгин По словам адвоката, граждане Кыргызстана и Таджикистана ехать на тяжелые работы не хотят ни при каких условиях

Российский правозащитник Марк Фейгин, который защищает политзаключенных в РФ, обратил внимание на далеко идущие планы Москвы в отношении застройки городами малонаселенных территорий, в частности Сибирь. Об этом он сообщил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

Марк Фейгин отметил, что идея о дешевой рабочей силе, которую будут представлять переселенцы из территорий Донецкой и Луганской областей, давно обсуждается в российском правительстве.

"На самом деле уже ряд планов по освоению территории Сибири были озвучены министром обороны Шойгу, который заявил, что будут строиться города в Сибири. Там комментарии такие, будто это всего лишь предвыборный лозунг. Он (Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ - ред.) возглавляет список "Единая Россия" на так называемых выборах в Государственную Думу, и что на самом деле за этим ничто не стоит, что все эти планы будут забыты после выборов 17 сентября. На самом деле это не так. Действительно, у них есть планы, они их прорабатывали, чтобы в Сибири построить по линии важных стратегических магистралей ряд городов. Причем они имеют стратегическое значение с нуля. Я думаю, что нужна рабочая сила. Для того, чтобы осваивать эти территории, добывать полезные ископаемые и так далее. Я думаю, где-то пересекается эти вещи, потому что в ряде министерств правительства РФ эти вопросы обсуждались", — сообщил Фейгин.

Читайте также: Лишение гражданства Украины из-за паспорта РФ: юрист объяснил, законно ли это

Он также акцентировал внимание на том, что жители таких стран, как Кыргызстан и Таджикистан ехать на такие работы не хотят даже за квоты. Таким образом, в России, по мнению адвоката, делают ставку на переселенцев с Донбасса, где сегодня идут вооруженные столкновения.

"Дело в том, что их невозможно даже путем квот заставить ехать в Сибирь, ехать строить эти города. Они туда не едут. Так же, как и в сельское хозяйство, где дефицит рабочей силы огромен. Здесь, в данном случае, мне кажется, используется ситуация для того, чтобы жителей Донбасса отправлять туда за маленькими какими-то зарплатами и привлекательными социальными условиями, чтобы они переселялись именно в эти территории. Потому что иногда складывается впечатление, что этот миллион розовых паспортов гражданам Украины на Донбассе, и возможность их переселения означает, что они все приедут в Москву и Петербург. Естественно, это не так, никому они там не нужны. То есть это, мне кажется, целью имеет создание ресурса дешевой трудовой силы. Я думаю, в этом направлении все и делается", - сказал адвокат.

Читайте также: Жители Крыма и ОРДЛО с паспортами России остаются гражданами Украины – омбудсмен

Напомним, что Россия, запустив так называемую "программу переселения соотечественников", не сделала ничего нового, и данная программа направлена на то, чтобы улучшить демографическую ситуацию и привлечь квалифицированную рабочую силу с оккупированных территорий Украины. Такую точку зрения в эфире на канале "Украина 24" высказал глава общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев. "Речь идет о том, что за счет квалифицированной рабочей силы россияне пытаются решить несколько вопросов: демографические, получение квалифицированной рабочей силы. Все-таки уровень профессиональной подготовки жителей оккупированных территорий выше, чем у рабочих из Средней Азии, и им нет нужды интегрироваться в российское общество, потому что они носители русской культуры", - сказал Снегирев.