15:30, Сегодня

В Киеве будут штрафы за несоблюдение нормативов вакцинации от COVID-19 - чиновник "Самой безопасной у нас будет система образования, где достигли 65-70%, но некоторый бизнес до сих пор не вакцинировался", - отметил чиновник

С понедельника 20 сентября в Киеве будут штрафовать нарушителей нормативов вакцинации от коронавируса COVID-19.

Об этом в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» заявил руководитель главного управление Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

«С мая Киев начал готовиться к прививкам и вакцинальной кампании, и сегодня в Киеве вакцинировано около 800 тыс. человек, это самый высокий показатель вакцинации в стране. Что касается тех 80% норматива, установленного Кабинетом министров в отношении посещения заведений образования, культурного, бытового направления, колеблется процент вакцинации в разном бизнесе от 20% до 90%. Самой безопасной у нас будет система образования, где достигли 65-70%, но некоторый бизнес до сих пор не вакцинировался, более того, проходит антивакцинальная кампания», - отметил чиновник.

Читайте также: Ужесточить карантин может почти каждый регион - эксперт о коронавирусе в Украине

По его словам, сегодня в отношении вакцинации необходимо проводить все масштабные мероприятия на всех уровнях, начиная от президента и заканчивая медсестрой.

«Мы это делаем почти год, наблюдаем с помощью видеокамер за публичными мероприятиями. И ежедневно в Киеве работают 10 мобильных групп, каждая из которых обходит около 15-20 субъектов и проводит разъяснительную работу. Сегодня еще не составляются протоколы о нарушениях, пока проходят консультации, потому что люди после лета забыли, что такое коронавирус, как нужно соблюдать правила. Но с понедельника, когда будет принято решение Кабмина, будут и штрафные санкции, и привлечены с ответственности нарушители», - заявил Рубан.

Читайте также: Усиление карантина: одна область переведет школы на онлайн-обучение

13 сентября в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" врач-анестезиолог, ведущий эксперт Минздрава в борьбе с коронавирусом Сергей Дубров сообщил, что Украина уже на этой неделе может усилить карантин из-за распространения коронавируса и перейти в желтую зону ограничений. Врач отметил, что весь мир уже на пике очередной волны коронавирусной болезни, и Украина не является исключением. По его словам, большинство украинцев не вакцинированы, поэтому не имеют коллективного иммунитета для того, чтобы мягко преодолеть очередную волну.

Напомним, 1 сентября в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что в Киеве, прежде всего в учебных заведениях, возобновится работа мобильных групп контроля за противоэпидемическим режимом:

"Сегодня началась учеба. Школьники и администрация школ полностью подготовлены к вызовам коронавируса. Каждая школа обладает алгоритмом действий в случае выявления больных. Сегодня мы находимся в зеленой зоне, и основная задача - максимально провести вакцинацию. Это нужно компилировать с обучением, организовывать пропаганду по вакцинации, о мерах, которые должны быть обязательно - дистанция, масочный режим в отдельных группах и ежедневный контроль состояния здоровья".