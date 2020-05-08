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Эпидемия коронавируса: Украина идет по сценарию Польши, заявил Ляшко Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, когда было принято решение о карантине в Украине и с кем у нас похоже развитие эпидемии

На какие страны ориентируется Украины в борьбе с эпидемией коронавируса, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал в эфире канала "Украина 24".

"Момент, когда мы поняли, что шутки закончились и все серьезно — это была Италия. Там ситуация показала, когда система здравоохранения перестала справляться с количеством больных. Это был критический момент, когда мы поняли, что не нужно ожидать роста заболеваемости, пике нагрузки, надо внедрять карантин. в дальнейшем все отслеживали сначала Китай, затем следили за динамикой распространения в европейских странах", — рассказал он.

По словам Ляшко, сценарий развития болезни в Украине похож на Польшу.

"Сейчас, последние три недели, мы следим за динамикой наших соседей — Польши, — ведь мы идем почти одинаково по сценариям, только с опозданием, у нас позже на 14 дней были первые 100 случаев. Мы смотрим, как происходило у них, и у нас в принципе есть две недели проанализировать мероприятия в Польше и подготовиться", — сказал он.