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"Когда перестал душить, взял гранату": на Херсонщине мужчина взял в заложники свою семью Отец четырех детей во время ссоры с женой хотел взорвать гранату в квартире, где находились его малолетние дети

Взял в заложники жену и собственных детей! На Херсонщине мужчина угрожал взорвать гранату прямо в квартире. До этого дошло во время семейной ссоры. Мужчина неоднократно поднимал руку на жену. Поэтому по предписанию полиции он не имел права даже общаться с ней в течение 10 дней.

Однако срок мужчина не выдержал. Он втайне влез в квартиру и угрожал взорвать гранату. О жуткой семейной драме – в сюжете программы "Украина сегодня" на телеканале "Украина 24".

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Из-за насилия в семье Алексею Стратулату на днях выписали административное предписание. Чтобы избегал общения с женой. Однако назначенного 10-дневного срока мужчина не выдержал. Ночью тайком пришел домой. Запер входную дверь и начал издеваться над женой. Соседи услышали крики.

"Леша, выходи оттуда, оставь гранату и выходи. Что ты хочешь — чтобы тебя как террориста там повязали, что ли? Леша! Здесь твоя дочь и три сына, имей совесть! Ты нас взорвать хочешь, какой ты отец?! Леша, выйди без гранат", — кричала его жена.

Женщина вырвалась, позвонила в полицию. С детьми выбежала на балкон и ждала освобождения. Полицейские договорились, чтобы заложников отпустил. После того как жена и дети оказались в безопасности, начали с мужем переговоры. Чтобы сдал оружие. Переговоры длились более восьми часов.

"Когда мы получили возможность задержать без ущерба для рабочих полиции, было проведено задержание, изъято две гранаты, одна при нем непосредственно в кармане, и одну он выложил по просьбе полиции на стойку", — сказал начальник Генического отдела Нацполиции в Херсонской области Сергей Балута.

Алексею Стратулату 45 лет. Полгода назад вернулся с востока. Имел пристрастие к наркотикам, по словам родственников – до и после службы. С 36-ти летней Еленой имеет четырех детей. Меньшей дочке 6 лет. На днях жена попросила развод. Говорит, что мужчина после этого набросился на нее.

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"Он начал бить молотком по голове, потом душит, я не кричала, я обычно кричу – дети просыпаются. Когда он перестал уже душить... уже гранату, если пискнешь, взорву, и тебя, и детей", — рассказала Елена.

Полицейским мужчина рассказал — ссорился из-за жилья. Мол, сгоряча переписал дом на жену. Во время обыска, кроме боевых гранат, в тайнике нашли еще 26 патронов.

Алексею Стратулату готовят подозрение по статье — незаконное обращение с оружием. Однако из-за угрозы убийства статью могут переквалифицировать.

К слову, в МВД уверены, сто стране необходим закон об оружии. Так, глава МВД Денис Монастырский в интервью "Интерфакс-Украина" отметил, что в Украине отсутствует закон об обороте оружия, который должен урегулировать процесс выдачи, регистрации и обращения оружия в стране. "Я являюсь одним из соавторов закона об оружии и сторонником того, что такой документ необходим. Однако я не сторонник легализации гладкоствольного огнестрельного оружия в государстве — собственно говоря, раздачи пистолетов", — сказал Монастырский.

Как сообщалось, украинский ветеранский фонд, который заработает в 2022 году, позволит значительно расширить возможности финансирования ветеранских программ. Об этом рассказала в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" министр по делам ветеранов Юлия Лапутина. Комментируя помощь ветеранам в Украине, она отметила:

"Конечно, денег никогда не бывает достаточно, и, к сожалению, наша финансовая политика требовала усовершенствования по отношению к Министерству по делам ветеранов. Но мы рассматриваем дополнительные инструменты".