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Условия выхода Украины из карантина озвучили в Минздраве Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, какие факторы будут учитывать при смягчении карантина

От чего зависят сроки выхода Украины из карантина, рассказал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24".

"Главное для нас сегодня — найти золотую середину между содержанием эпидемической ситуации, которая есть, и идти к улучшению, а также с влиянием на экономическую ситуацию в нашей стране потихоньку восстанавливать сферы экономики, которые не работали во время карантина. Мы продолжаем балансировать, имея определенные индикаторы, которые нам нужны", — сказал он.

Ляшко назвал факторы, которые будут учитывать в Минздраве при принятии решений.