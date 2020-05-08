Условия выхода Украины из карантина озвучили в Минздраве
Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, какие факторы будут учитывать при смягчении карантина
От чего зависят сроки выхода Украины из карантина, рассказал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24".
"Главное для нас сегодня — найти золотую середину между содержанием эпидемической ситуации, которая есть, и идти к улучшению, а также с влиянием на экономическую ситуацию в нашей стране потихоньку восстанавливать сферы экономики, которые не работали во время карантина. Мы продолжаем балансировать, имея определенные индикаторы, которые нам нужны", — сказал он.
Ляшко назвал факторы, которые будут учитывать в Минздраве при принятии решений.
"Мы будем или смягчать, или ужесточать карантин с учетом составляющих, которые говорят о: о количестве роста заболеваний, о заполненности коек в больницах и о приростах, по которым мы смотрим. Мы хотим балансировать, не превышая 10% прироста по сравнению с предыдущим днем, или 30% по сравнению с предыдущими периодами", - отметил заместитель главы Минздрава.