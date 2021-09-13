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Украина перейдет в желтую зону карантина: в Минздраве спрогнозировали сроки Также врач рассказал, когда украинцам ждать пика новой волны COVID-19

Украина уже на этой неделе может усилить карантин из-за распространения коронавируса и перейти в желтую зону ограничений.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" сообщил врач-анестезиолог, ведущий эксперт Минздрава в борьбе с коронавирусом Сергей Дубров.

"Уже большинство регионов по статистическим показателям соответствуют цвету желтой зоны. То есть не исключено, что на этой неделе страна действительно перейдет в желтую зону карантина", - заявил он.

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Врач отметил, что весь мир уже на пике очередной волны коронавирусной болезни, и Украина не является исключением. По его словам, большинство украинцев не вакцинированы, поэтому не имеют коллективного иммунитета для того, чтобы мягко преодолеть очередную волну.

Комментируя новую волну коронавируса в Украине, Дубров заявил:

"Есть два основных момента, как мне кажется. Если сравнивать с предыдущей волной, то рост есть немного медленнее. Это скорее всего связано с вакцинацией, с тем, что определенное количество людей переболело... Второе, что является более отрицательным, на мой взгляд, что подавляющее большинство заболевших имеют инфицирование мутировавшим "Дельта"-штаммом. Согласно опыту Америки и Европы, мы понимаем, что "Дельта"-штамм характеризуется более тяжелым течением, большая потребность в госпитализации, в лечении в отделениях интенсивной терапии".

Также врач спрогнозировал, что пик новой волны COVID-19 может быть в ноябре.

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Ранее иммунолог Борис Донской в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что динамика заболеваемости коронавирусом растет, и Украине следует готовиться к "желтой зоне" карантинных ограничений.

"К "желтой зоне" уже стоит готовиться. Вы сами видите цифры роста, динамика неприятная. Неудивительно, что через три дня будет 5 тыс. (больных COVID-19 в день - ред.), а еще через пять дней уже будет под 10 тыс. Поэтому готовиться. Если мы начнем сейчас вводить определенные ограничительные меры, то мы сможем сделать эту кривую, которая стремительно растет, более плавной", - сказал врач.

Отметим, что зонирование, предусмотренное адаптивным карантином, предполагает, что "желтая зона" вводится одновременно по всей стране, а не в отдельных регионах, как это было ранее. Вся страна может перейти в "желтую зону", даже если ситуация ухудшится до "красного уровня" только в одной области. В "желтой зоне" действуют следующие правила: обязательный масочный режим и дистанция в 1,5 м; проведение массовых мероприятий разрешено при условии наличия одного человека на 4 кв. м; заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры не более 50% мест; заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. м.